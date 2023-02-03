Городецкие наличники и семеновская роспись: В московском метро появился поезд, посвященный Нижегородской области

Курсировать поезд будет по Арбатско-Покровской линии. Фото: телеграм-канал Олега Берковича.

В московском метрополитене запустили поезд, вагоны которого оформлены в честь Нижегородской области. Курсировать он будет по Арбатско-Покровской линии – самой длинной линии метро Москвы, проходящей через весь центр города. Всего в поезде семь вагонов, каждый из которых представляет семь туристических центров региона: Нижний Новгород, Большое Болдино, Городец, Семёнов, Дивеево, Арзамас и Выкса.

Вагон внутри. Фото: телеграм-канал Олега Берковича.

– Новое оформление поезда в московском метро – «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия»! – поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале. – . В одном из вагонов – наша главная достопримечательность – Нижегородский кремль. Хочется, чтобы такой формат знакомства с регионом мотивировал гостей приехать и увидеть все это в реальности.

Вагон "Арзамас". Фото: телеграм-канал Олега Берковича.

В посвященном нашей области поезде пассажиры могут посмотреть фотографии и почитать информацию об истории региона, достопримечательностях, промыслах, природе и многом другом.

Вагон "Большое Болдино". Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Каждый из вагонов снаружи тоже индивидуально расписан. Так, есть вагон с видами Нижнего Новгорода и надписями «Столица закатов» и «Загляните на выходные». Вагон Семёнова расписан хохломой, а вагон Городца выглядит, словно старинный дом с наличниками. Вагон Выксы снаружи украшен различными артами, словно отсылка к международному фестивалю городской культуры «Арт-Овраг». Зачаровывающее выглядит вагон Арзамаса, снаружи который выглядит, как внутреннее убранство храма.

Вагон "Выкса". Фото: телеграм-канал Олега Берковича.

– Начните знакомство с поезда метро, продолжайте уже в поезде дальнего следования или на самолете. Ждём! – добавил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем телеграм-канале.

Вагон "Семёнов". Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

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