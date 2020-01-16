В неопознанном доме в центре Нижнего Новгорода люди живут без отопления и под постоянной угрозой обрушения

Желание перекреститься возникает, когда заходишь в подъезд дома на улице Алексеевской,15 в Нижнем Новгороде. Дом внушает страх, ведь потолок в подъезде угрожает рухнуть в любой момент. Чем выше этаж - тем ужаснее картина. По данным администрации Нижегородского района, дом находится в аварийном состоянии и подлежит сносу.

Вместе со своей 70-летней бабушкой в опасном доме проживает 22-летняя Кристина Калинина. В 2017 году здесь произошел пожар, и с тех пор здание не видело ремонта.

Потолок в подъезде угрожает рухнуть в любой момент

От огня пострадало минимум две квартиры, их угловую огонь не тронул, распространившись по крыше. Кровля разобрана в подъезде и в одной из жилых комнат квартиры Калининых. Кристина и бабушка живут только в двух, которые обогревают с помощью электрокамина. Помимо отопления, в доме отключен газ, а электричеством люди пользуются на свой страх и риск.

От переселения в маневренный фонд отказались

Часть жильцов переселили в маневренный фонд, но семейство Калининых отказалось от переезда – по словам девушки, на пятерых человек им предложили одну небольшую комнату, что категорически не устроило. Ее мама с мужем и младшим братом переехали в садовый домик. Кристина также сообщила, что этажом ниже в коммунальной квартире проживает еще порядка пяти человек.

При этом счета за коммунальные услуги Калинины все равно должны оплачивать. Есть и задолженность за социальный найм квартиры, находящейся в муниципальной собственности. Как говорится в ответе администрации Нижегородского района на обращение девушки, ее семья задолжала за коммунальные услуги и иные платежи, кроме газо- и электроснабжения.

Кровля разобрана в подъезде и в одной из жилых комнат квартиры Калининых

- По данным ООО «Центр-СБК» по квартире №55 дома 15Б по улице Алексеевской, в которой вы зарегистрированы, в настоящее время имеется задолженность в размере 343466,08 рублей (пенни 302335,11), в том числе по статье «найм» задолженность составляет 56160,52 рублей и пенни в размере 27 961,00 рубля. Кроме того, имеется неисполненное судебное решение от 2014 года о взыскании задолженности за найм, - говорится в ответе на обращение. При этом подчеркивается, что указанная задолженность сложилась еще до пожара.

У бабушки вычитали половину пенсии, а мать живет в саду

В то же время, Кристина показала определения мировых судей, которые датируются июлем и сентябрем 2019 года. Они отменяют приказы о взыскании крупных задолженностей с ее семьи в пользу ОАО «Водоканал» и АО «Теплоэнерго».

Как рассказала девушка, из-за долгов и судебных тяжб ее бабушке долгое время платили урезанную пенсию.

- К ней приходил человек, отдавал часть пенсии с бумажкой, где написана сумма, которую приносят. 4000 ежемесячно от пенсии в 8000 рублей кому-то уходили, а кому, непонятно. Около 240 тысяч за все время мы посчитали, ушло неизвестно куда. Но недавно вычитать прекратили. Несмотря на снятие ареста с пенсии, с нее потом еще вычли за один месяц, но она разобралась и ей вернули 4000 рублей, - рассказала Кристина.

Мать девушки Иветта Левина говорит, что в квартиру на Алексеевскую к ним не присылают ни квитанций, ни извещений о судах. В частности, об иске от «ТНС-энерго» она узнала от отца, который уже 20 лет проживает отдельно от семьи, почти в 100 километрах от Нижнего Новгорода.

- Наша комната разрушена, мы с маленьким несовершеннолетним ребенком живем в саду. Мы не выздоравливаем, у ребенка хронический бронхит. Уже и школа помогала, и поликлиника помогает всячески, пытаются ребенка в санаторий устроить, чтобы он хотя бы какое-то время пожил в тепле. Живем без воды, без газа, без туалета с ребенком в саду, - пожаловалась Иветта.

Жильцам известно минимум о трех других адресах их домаФото: Елена КАРАЛ

Точный адрес неизвестен

Хотя на фасаде здания висит табличка с номером №15, жильцам известно, по меньшей мере, о трех других адресах их дома.

Как рассказала Кристина Калинина, в ее паспорте загадочный дом числится под номером 15. В ресурсоснабжающих компаниях и районной администрации он значится под другими номерами.

- В «ТНС энерго» я пришла в декабре платить за электричество, мне говорят, что у меня прописка в паспорте недействительна, так как номер дома у меня не 15, а 15/14. В ответе администрации указан третий адрес: Алексеевская, 15Б. Какой адрес мой, я не знаю и не понимаю, как это работает, - недоумевает Кристина.

Как быть дальше, нижегородцы не знают. В ответе администрации указано, что оплатить все задолженности люди должны до 1 февраля 2020 года. До этих пор с ними не заключат договор соцнайма. Кристине Калининой также сообщили, что она имеет право обратиться за предоставлением жилья в отдел по учету и распределению жилья администрации Нижегородского района.