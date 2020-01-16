ЛУКОЙЛ установил новые тренажеры в кстовском ФОКе

15 января состоялось торжественное открытие обновленной зоны кардиотренажёров в ФОК «Волжский берег». В мероприятии принял участие заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по связям с общественностью, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень. Он поздравил директора ФОК «Волжский берег» Олега Клешнина с обновлением тренажерного зала и вручил сертификаты на посещение тренажерного зала самым преданным поклонникам здорового образа жизни, которые систематично посещают ФОК.

В 2019 году Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волжский берег» стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Спорт». Программа «Здоровье каждому сердцу» получила грант по на поставку качественных кардиотренажеров. В декабре тренажеры доставили, установили и отладили, с января 2020 года началась их плановая эксплуатация.

История сотрудничества ФОК «Волжский берег» и Компании ЛУКОЙЛ уже довольно длительная и имеет плодотворный характер. Благодаря благотворительной помощи Компании были сокращены сроки строительства, и довольно быстро построен ФОК. В 2016 году «ЛУКОЙЛ» помог оснастить ледовую арену профессиональным звуковым оборудованием. В конце 2017 года с помощью гранта Компании тренажерный зал комплекса получил современную систему кондиционирования.

Поддержка Компанией ЛУКОЙЛ деятельности ФОКа – это отличная основа развития и популяризации здорового образа жизни для кстовчан.