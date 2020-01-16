2020-01-16T16:09:18+03:00
Происшествия

«Разворовали мост»: Нижегородец пойдет под суд за кражу фрагментов моста на федеральной трассе

Ранее мужчина уже оказывался на скамье подсудимых
Василий КРОТОВ
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Нижегородец пойдет под суд за кражу моста на федеральной трассе.Нижегородец пойдет под суд за кражу моста на федеральной трассе.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Чего только ни воруют бывалые жулики в Нижегородской области – чугунные ванны, пианино, улья с пчелами…Однако на сей раз воришка перешел на крупные формы и умудрился стянуть…конструкции моста на одной из федеральных трасс.

- В ноябре 2019 года нижегородец снял с моста через реку Миянка на 41-м километре трассы Нижний НовгородСаратов металлические конструкции системы водоотвода, - сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

К счастью, воришку удалось быстро вычислить. Им оказался ранее судимый 24-летний житель поселка Дальнее Константиново. Сейчас мужчина уже задержан и ожидает приговора суда. Все похищенное им имущество уже возвращено в собственность казенного учреждения.

- Федеральным трассам ежегодно наносится многомиллионный ущерб от воровства и вандализма, - признают в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. – Чаще всего похищается электрооборудование, дорожные знаки, ограждения и другие элементы инфраструктуры, которые можно сдать на металлолом. Как правило, этим промышляют жители населенных пунктов, прилегающих к трассе.

БДИ!

Нижегородцев призывают сообщать обо всех противоправных действиях на федеральных трассах М-7 «Волга», Р-158, Р-600, Р-178 и М-5 «Урал» (подъезд к Саранску) в полицию и в ФКУ Упрдор Москва Нижний – Новгород по бесплатному телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу 8-831-282-28-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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