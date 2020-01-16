2020-01-16T14:39:30+03:00
Происшествия

Лишенная водительских прав экс-сотрудница минюста устроила автопогром в Нижнем Новгороде

Когда девушку остановили, та была в неадекватном состоянии и грязно ругалась
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Лишенная водительских прав экс-сотрудница минюста устроила автопогром в Нижнем Новгороде. Фото: "Кстати"Лишенная водительских прав экс-сотрудница минюста устроила автопогром в Нижнем Новгороде. Фото: "Кстати"
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Экс-сотрудница главного управления министерства юстиции Нижегородской области Варвара Седова устроила автомобильный погром в Советском районе. Девушка гоняла на большой скорости недалеко от своего дома и по ошибке свернула в коттеджный поселок. Решив выехать оттуда, она резко сдала назад – и снесла крыльцо сторожки.

- Я как раз занимался уборкой территории, поэтому шлагбаумы были открыты. Она пролетела шлагбаум, начала сдавать задом и сбила две опоры крыши. А потом уехала, - рассказал в сюжете «Кстати» сторож коттеджного поселка Игорь Богданович.

Вскоре буйную автоледи нашли – она бросила свою изрядно побитую машину на краю оврага. Судя по обмотанному скотчем зеркалу и многочисленным повреждениям, в ДТП она попадала уже далеко не в первый раз. Полиция задержала девушку, однако на контакт та не шла – громко материлась, пиналась и отказывалась отвечать на вопросы и проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Тут же выяснился и пикантный момент – оказалось, что горе-гонщицу зовут Варвара Седова, и с 2015 года она работала в Главном управлении министерства юстиции РФ по Нижегородской области! Правда, в ГУ минюста «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили, что Варвара Седова уже не является сотрудником управления.

- Седова Варвара Владимировна уволена с государственной гражданской должности по инициативе гражданского служащего с 19 декабря 2019 года, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще одна любопытная деталь – как выяснилось, на момент ДТП Варвара Седова уже была лишена водительских прав.

- Сотрудники ДПС составили протокол в отношении 32-летней женщины за управление автомобилем без водительских прав. Решением суда ей было назначено наказание в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей. В отношении нее также было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. Ей грозит ответственность в виде штрафа до трехсот тысяч рублей или даже лишения свободы на срок до двух лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудница министерства юстиции устроила автопогром в неадекватном состоянии.Сотрудница главного управления министерства юстиции РФ по Нижегородской области устроила автопогром в Советском районе. По словам очевидцев она была пьяна, и за рулем автомобиля гоняла по улицам около своего дома и случайно на скорости свернула в коттеджный поселок и протаранила там сторожку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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