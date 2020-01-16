«Я росла осторожным ребенком»: Екатерина Одинцова раскрыла секреты своего успеха

Телеведущая Екатерина Одинцова поделилась с подписчиками секретами своего успеха. Рассуждая о перфекционизме и балансе успеха, светская львица вспомнила детство и произошедшие с тех пор изменения.

- Лично я росла осторожным ребёнком, не склонным к риску, - поделилась воспоминаниями бывшая супруга Бориса Немцова. - Но стала быстрой и решительной, когда повзрослела - а это произошло со мной после переезда в Москву.

По мнению телеведущей, дорога под названием «Потом» ведет в страну под названием «Никогда».

- Мои девизы в деловых вопросах: «Промедление смерти подобно», «Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и пожалеть», - рассказала Екатерина Одинцова. - И я загнала в угол своего внутреннего перфекциониста-прокрастинатора, повторяя ему «Лучше не идеально, но сегодня, чем идеально, но никогда».

Большинство поклонников светской львицы поддержали ее философию. Многие из них и сами придерживаются схожих принципов.

odintsovaprtrend В продолжение предыдущего поста о перфекционизме и балансе успеха : Дорога под названием Потом ведёт в страну с названием Никогда А вы быстро решаетесь на действия или долго колеблетесь, тянете и мечетесь между вариантами? Лично я, хоть и росла осторожным ребёнком, не склонным к риску, но стала быстрой и решительной, когда повзрослела (а это произошло со мной после переезда в Москву). Мои девизы в деловых вопросах: Промедление смерти подобно , Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и пожалеть . И я загнала в угол своего внутреннего перфекциониста-прокрастинатора, повторяя ему Лучше не идеально, но сегодня, чем идеально, но никогда . А вы как считаете?

- Откладывая дела на потом, откладываешь жизнь на потом. Это мы делаем часто, - напомнила xenia_fashionmom. - Надо жить здесь и сейчас. И каждый день благодарить жизнь хоть за что-то маленькое, что произошло сегодня. Тогда жизнь даст нам больше.

- Меня муж научил не откладывать ничего на потом, - поделилась zotova_le. Как, оказывается, легко стало.

Впрочем, куда больше философских идей подписчиков поразило восхитительное кольцо с лунным камнем на пальце дивы. Поклонники буквально завалили ее вопросами о ювелире и камне. Однако на все вопросы об имени ювелира она ответила лаконичным «уже не помню».