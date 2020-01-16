2020-01-16T13:50:56+03:00
Звезды

«Я росла осторожным ребенком»: Екатерина Одинцова раскрыла секреты своего успеха

Своим подписчикам светская львица рассказала о борьбе с перфекционизмом
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Комментарии: comments4
«Я росла осторожным ребенком»: Екатерина Одинцова раскрыла секреты своего успеха«Я росла осторожным ребенком»: Екатерина Одинцова раскрыла секреты своего успехаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Телеведущая Екатерина Одинцова поделилась с подписчиками секретами своего успеха. Рассуждая о перфекционизме и балансе успеха, светская львица вспомнила детство и произошедшие с тех пор изменения.

- Лично я росла осторожным ребёнком, не склонным к риску, - поделилась воспоминаниями бывшая супруга Бориса Немцова. - Но стала быстрой и решительной, когда повзрослела - а это произошло со мной после переезда в Москву.

По мнению телеведущей, дорога под названием «Потом» ведет в страну под названием «Никогда».

- Мои девизы в деловых вопросах: «Промедление смерти подобно», «Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и пожалеть», - рассказала Екатерина Одинцова. - И я загнала в угол своего внутреннего перфекциониста-прокрастинатора, повторяя ему «Лучше не идеально, но сегодня, чем идеально, но никогда».

Большинство поклонников светской львицы поддержали ее философию. Многие из них и сами придерживаются схожих принципов.

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
В продолжение предыдущего поста о перфекционизме и балансе успеха : Дорога под названием Потом ведёт в страну с названием Никогда А вы быстро решаетесь на действия или долго колеблетесь, тянете и мечетесь между вариантами? Лично я, хоть и росла осторожным ребёнком, не склонным к риску, но стала быстрой и решительной, когда повзрослела (а это произошло со мной после переезда в Москву). Мои девизы в деловых вопросах: Промедление смерти подобно , Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и пожалеть . И я загнала в угол своего внутреннего перфекциониста-прокрастинатора, повторяя ему Лучше не идеально, но сегодня, чем идеально, но никогда . А вы как считаете?
1915 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Откладывая дела на потом, откладываешь жизнь на потом. Это мы делаем часто, - напомнила xenia_fashionmom. - Надо жить здесь и сейчас. И каждый день благодарить жизнь хоть за что-то маленькое, что произошло сегодня. Тогда жизнь даст нам больше.

- Меня муж научил не откладывать ничего на потом, - поделилась zotova_le. Как, оказывается, легко стало.

Впрочем, куда больше философских идей подписчиков поразило восхитительное кольцо с лунным камнем на пальце дивы. Поклонники буквально завалили ее вопросами о ювелире и камне. Однако на все вопросы об имени ювелира она ответила лаконичным «уже не помню».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Госдолг Нижегородской области за год стал меньше более чем на 350 млн рублей
Бережливые технологии внедрят в 5 ФОКах Нижегородской области
В Нижегородской области вдвое сократилось число браков с иностранцами
Нижегородский аквапарк подорожал до 5 миллиардов рублей
На создание нижегородских фермерских хозяйств будет направлено более 50 млн рублей
В Нижегородской области начал работу интернет-портал «Серафимова земля»
«Нижний Новгород» обыграл греческий «Перистери» в матче Лиги Чемпионов
В Нижегородской области две пенсионерки подрались из-за квитанций ЖКХ
Нижегородская область вошла в Ассоциацию инновационных регионов
В Нижегородской области растет число многодетных семей
В Нижегородской области снизилась смертность
В Нижегородской области возьмут на контроль качество школьного питания
В Нижнем Новгороде выбрали оператора системы платных парковок
Умер Заслуженный тренер России, нижегородец Вадим Морозов
«Мисс Снежную королеву» выбрали среди заключенных нижегородской женской колонии
В Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер
В Нижегородской области продолжаются нападения на микрофинансовые организации
ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района
Квартиры в новостройках Нижегородской области подорожали на 9,2% за 2019 год
Создание дополнительных мест в детсадах Нижегородской области контролируется «Единой Россией»
Глеб Никитин: Реализация крупных инфраструктурных проектов в Нижегородской области продолжится в 2020 году
Национальный проект «Экология» успешно действует в Нижегородской области
В Нижегородской области в 2020 году будет выделено более миллиарда рублей на соцконтракты
Нижегородский Росприроднадзор назвал виновных в разливе техжидкости в пригороде Дзержинска
Фотовыставка «Анахронизмы» открывает свои двери для нижегородцев
«Лыжня России-2020» состоится в Нижнем Новгороде 8 февраля
В Нижегородской области вынесен приговор за преступление 15-летней давности
Нижегородский Роспотребнадзор провел отбор проб воды в купелях
В Нижегородской области отремонтируют 189 дорог