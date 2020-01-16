«Я росла осторожным ребенком»: Екатерина Одинцова раскрыла секреты своего успеха
Телеведущая Екатерина Одинцова поделилась с подписчиками секретами своего успеха. Рассуждая о перфекционизме и балансе успеха, светская львица вспомнила детство и произошедшие с тех пор изменения.
- Лично я росла осторожным ребёнком, не склонным к риску, - поделилась воспоминаниями бывшая супруга Бориса Немцова. - Но стала быстрой и решительной, когда повзрослела - а это произошло со мной после переезда в Москву.
По мнению телеведущей, дорога под названием «Потом» ведет в страну под названием «Никогда».
- Мои девизы в деловых вопросах: «Промедление смерти подобно», «Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и пожалеть», - рассказала Екатерина Одинцова. - И я загнала в угол своего внутреннего перфекциониста-прокрастинатора, повторяя ему «Лучше не идеально, но сегодня, чем идеально, но никогда».
Большинство поклонников светской львицы поддержали ее философию. Многие из них и сами придерживаются схожих принципов.
- Откладывая дела на потом, откладываешь жизнь на потом. Это мы делаем часто, - напомнила xenia_fashionmom. - Надо жить здесь и сейчас. И каждый день благодарить жизнь хоть за что-то маленькое, что произошло сегодня. Тогда жизнь даст нам больше.
- Меня муж научил не откладывать ничего на потом, - поделилась zotova_le. Как, оказывается, легко стало.
Впрочем, куда больше философских идей подписчиков поразило восхитительное кольцо с лунным камнем на пальце дивы. Поклонники буквально завалили ее вопросами о ювелире и камне. Однако на все вопросы об имени ювелира она ответила лаконичным «уже не помню».
ИСТОЧНИК KP.RU