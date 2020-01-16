2020-01-16T11:13:57+03:00
Общество

Где купаться на Крещение-2020 в Нижегородской области: Полный список купелей

«Комсомольская правда» публикует адреса всех оборудованных мест
Юлия ИСАЕВА
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Где купаться на Крещение-2020 в Нижегородской областиГде купаться на Крещение-2020 в Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В ночь с 18 на 19 января 2020 года в Нижегородской области по традиции пройдут праздничные богослужения и крещенские купания. В районах уже вовсю идет подготовка специально оборудованных мест – купелей. «Комсомольская правда» публикует полный список мест, где можно будет окунуться.

Арзамас

- пруд 408-й км

Балахнинский район

- Балахна, ул. Чкалова, пруд НиГРЭС

Богородский район

- Дуденевская сельская администрация, деревня Хабарское, родник-купальня

- Дуденевская сельская администрация, ДПК Приозерный, 1 место купания озеро «Березовское»

- Хвощевская сельская администрация, село Оранки, ул. Почтовая (территория Оранского монастыря)

- Доскинская сельская администрация, село Доскино, ул. Центральная (купель у церкви)

- Шапкинская сельская администрация село Лукино, ул. Улыбышева, источник «Покрова Пресвятой Богородицы»

- Шапкинская сельская администрация, село Лукино, источник в лесу «Всех скорбящих в радости»

Большемурашкинский район

- пруд «Пленный» в Большом Мурашкине

Бор

- в честь иконы Казанской Божией Матери, село Рожново, д.11 б

- во имя Святителя Николая Чудотворца, село Заскочиха

- в честь Богоявления Господня, поселок Октябрьский, ул. Ленина, д. 24

- во имя Живоначальной Троицы, село Кантаурово ул. Кооперативная, д.41

- в честь Преображения, село Чернолесская пустынь Господня

- Бор, Толоконцево

- Бор, ул. Юрасовская

Вадский район

- Святые ключи, 12 апостолов

- село Борисово поле, святой источник рядом с церковью Троицы Живоначальной

- Святой источник села Зеленые Горы

Варнавинский район

- поселок Варнавино, река Ветлуга

- послеок Варнавино, ул.Северная, купель

- деревня Карелиха, купель

Володарский район

- поселок Мулино, озеро Чинарик

- село Старково

- поселок Золино, озеро

- Юганец, озеро Пионерское (Парамоновское)

Воротынский район

- Воротынец, ул. Пролетарская

Воскресенский район

- село Владимирское, озеро Светлояр

- село Троицкое, озеро Троицкая старица

Выкса

- Верхний пруд, ул.Верхнепрудная (районн лодочной станции Верхне-Выксунского водохранилища)

Городецский район

- деревня Белоглазово, источник «Никола ключ»

Дальнеконстантиновский район

- село Богоявление, источник «Икона Божьей Матери»

Дзержинск

- озеро Святое

- "Православный Приход храма в честь Воскресения Христова Дзержинска (Свято-Тихоновский проезд, 1), бассейн

Дивеевский район

- Казанский источник, село Дивеево, ул. Родниковая

- Источник Матушки Александры, село Дивеево, пер. Голякова;

- Явленский источник, село Кременки

- Источник Батюшки Серафима Саровского, поселок Новостройка

Княгининский район

- пруд «Цимлянский», село Ананье

- пруд в селе Спешнево

Краснооктябрьский район

- с.Уразовка парк «Патриот»

Кстовский район

- Кстово, река Кудьма, карьер

Кулебаки

- Гремячево (специально оборудованный водоём-стационарная купель у церкви Казанской Божьей Матери)

Лысковский район

- Лысково, купальня на льду водоканала карьер в районе места стоянки парома СП-45 (примерно на расстоянии 100 метров от парома и 30 метров от берега)

Лукояновский район

- село Кудеярово, ул. 1 мая, напротив дома 44

Навашинский район

- озеро «Большое Свято» на территории МАУ ЦРКиТ «Возрождение»

Нижний Новгород

- первое парковое озеро (улица Героя Смирнова)

- Мещерское озеро (напротив дома №11 по Мещерскому бульвару)

- пляж «Березовая роща» (Сортировка)

- Силикатное озеро (за зданием №27 на проспекте Ленина)

- 2-ое озеро на Щелоковском хуторе

- парковое озеро (территория стадиона «Труд», бульвар Юбилейный, дом №30)

- Гребной канал

Павловский район

- Ворсма, озеро Тосканка

Первомайск

- село Шутилово, родник «Николая Чудотворца»

Саров

- пруд «Боровое»

Семенов

- Семенов, улица Заводская, озеро Верхнее

- Шалдежский территориальный отдел, деревня Быдреевка, река Керженец

Сеченовский район

- село Болтинка (родник);

- село Кочетовка (пруд)

- село Сеченово (пруд);

Сосновский район

- Сосновское, озеро Цимлянское

Спасский район

- деревня Красные Мары - на источнике около Крестомаровского монастыря

- село Вазьянка, купель около церкви

Тонкинский район

- пруд в Тонкине, у парка

Уренский район

- Кочешковское озеро

- Родник Марьин ключ по адресу: поселок Уста, ул. Комсомольская

Чкаловск

- река Санохта, причальная стенка

Шарангский район

- пруд в Шаранге у парка

Шатковский район

- Шатки, ул. Заречная ООО «Кипячий Ключ»

Шахунья

- Вахтан, река Вахтан

- Сява, река Сява

- деревня Большая Свеча, пруд

- село Большое Широкое, пруд

- деревня Туманино, пруд.

Купели откроются в 23:00 18 января и закроются в 5:00. В местах массовых купаний будут дежурить сотрудники полиции, бригады спасателей и скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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