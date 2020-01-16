Где купаться на Крещение-2020 в Нижегородской области: Полный список купелей
В ночь с 18 на 19 января 2020 года в Нижегородской области по традиции пройдут праздничные богослужения и крещенские купания. В районах уже вовсю идет подготовка специально оборудованных мест – купелей. «Комсомольская правда» публикует полный список мест, где можно будет окунуться.
Арзамас
- пруд 408-й км
Балахнинский район
- Балахна, ул. Чкалова, пруд НиГРЭС
Богородский район
- Дуденевская сельская администрация, деревня Хабарское, родник-купальня
- Дуденевская сельская администрация, ДПК Приозерный, 1 место купания озеро «Березовское»
- Хвощевская сельская администрация, село Оранки, ул. Почтовая (территория Оранского монастыря)
- Доскинская сельская администрация, село Доскино, ул. Центральная (купель у церкви)
- Шапкинская сельская администрация село Лукино, ул. Улыбышева, источник «Покрова Пресвятой Богородицы»
- Шапкинская сельская администрация, село Лукино, источник в лесу «Всех скорбящих в радости»
Большемурашкинский район
- пруд «Пленный» в Большом Мурашкине
Бор
- в честь иконы Казанской Божией Матери, село Рожново, д.11 б
- во имя Святителя Николая Чудотворца, село Заскочиха
- в честь Богоявления Господня, поселок Октябрьский, ул. Ленина, д. 24
- во имя Живоначальной Троицы, село Кантаурово ул. Кооперативная, д.41
- в честь Преображения, село Чернолесская пустынь Господня
- Бор, Толоконцево
- Бор, ул. Юрасовская
Вадский район
- Святые ключи, 12 апостолов
- село Борисово поле, святой источник рядом с церковью Троицы Живоначальной
- Святой источник села Зеленые Горы
Варнавинский район
- поселок Варнавино, река Ветлуга
- послеок Варнавино, ул.Северная, купель
- деревня Карелиха, купель
Володарский район
- поселок Мулино, озеро Чинарик
- село Старково
- поселок Золино, озеро
- Юганец, озеро Пионерское (Парамоновское)
Воротынский район
- Воротынец, ул. Пролетарская
Воскресенский район
- село Владимирское, озеро Светлояр
- село Троицкое, озеро Троицкая старица
Выкса
- Верхний пруд, ул.Верхнепрудная (районн лодочной станции Верхне-Выксунского водохранилища)
Городецский район
- деревня Белоглазово, источник «Никола ключ»
Дальнеконстантиновский район
- село Богоявление, источник «Икона Божьей Матери»
Дзержинск
- озеро Святое
- "Православный Приход храма в честь Воскресения Христова Дзержинска (Свято-Тихоновский проезд, 1), бассейн
Дивеевский район
- Казанский источник, село Дивеево, ул. Родниковая
- Источник Матушки Александры, село Дивеево, пер. Голякова;
- Явленский источник, село Кременки
- Источник Батюшки Серафима Саровского, поселок Новостройка
Княгининский район
- пруд «Цимлянский», село Ананье
- пруд в селе Спешнево
Краснооктябрьский район
- с.Уразовка парк «Патриот»
Кстовский район
- Кстово, река Кудьма, карьер
Кулебаки
- Гремячево (специально оборудованный водоём-стационарная купель у церкви Казанской Божьей Матери)
Лысковский район
- Лысково, купальня на льду водоканала карьер в районе места стоянки парома СП-45 (примерно на расстоянии 100 метров от парома и 30 метров от берега)
Лукояновский район
- село Кудеярово, ул. 1 мая, напротив дома 44
Навашинский район
- озеро «Большое Свято» на территории МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
Нижний Новгород
- первое парковое озеро (улица Героя Смирнова)
- Мещерское озеро (напротив дома №11 по Мещерскому бульвару)
- пляж «Березовая роща» (Сортировка)
- Силикатное озеро (за зданием №27 на проспекте Ленина)
- 2-ое озеро на Щелоковском хуторе
- парковое озеро (территория стадиона «Труд», бульвар Юбилейный, дом №30)
- Гребной канал
Павловский район
- Ворсма, озеро Тосканка
Первомайск
- село Шутилово, родник «Николая Чудотворца»
Саров
- пруд «Боровое»
Семенов
- Семенов, улица Заводская, озеро Верхнее
- Шалдежский территориальный отдел, деревня Быдреевка, река Керженец
Сеченовский район
- село Болтинка (родник);
- село Кочетовка (пруд)
- село Сеченово (пруд);
Сосновский район
- Сосновское, озеро Цимлянское
Спасский район
- деревня Красные Мары - на источнике около Крестомаровского монастыря
- село Вазьянка, купель около церкви
Тонкинский район
- пруд в Тонкине, у парка
Уренский район
- Кочешковское озеро
- Родник Марьин ключ по адресу: поселок Уста, ул. Комсомольская
Чкаловск
- река Санохта, причальная стенка
Шарангский район
- пруд в Шаранге у парка
Шатковский район
- Шатки, ул. Заречная ООО «Кипячий Ключ»
Шахунья
- Вахтан, река Вахтан
- Сява, река Сява
- деревня Большая Свеча, пруд
- село Большое Широкое, пруд
- деревня Туманино, пруд.
Купели откроются в 23:00 18 января и закроются в 5:00. В местах массовых купаний будут дежурить сотрудники полиции, бригады спасателей и скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU