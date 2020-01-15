На страже закона: Следственному комитету исполняется девять лет

15 января в России отмечается девять лет со дня образования Следственного комитета. Жестокие убийства, громкие коррупционные скандалы, нападения на детей - все это ложится на плечи сотрудников именно этого ведомства. О повседневной деятельности управления «Комсомолке» рассказал и. о. руководителя СУ СКР по Нижегородской области Дмитрий Канонеров.

- Дмитрий Георгиевич, Следственный комитет считается самым молодым органом в правоохранительной системе - все-таки существует всего девять лет. Расскажите немного о том, что сейчас представляет собой ведомство?

- В составе управления насчитывается девять отделов, три из которых занимаются расследованием особо важных дел. В частности, первый отдел специализируется на убийствах, бандитизме и прочих тяжких преступлениях. Второй отдел занимается экономическими делами, среди которых и коррупционные схемы, и должностные преступления. Третий отдел в основном сосредоточен на налоговых преступлениях. К слову, благодаря деятельности последнего в бюджет за два года было возвращено около четырех миллиардов рублей. Остальные отделы в основном имеют функцию обеспечения контроля: контрольно-следственный, организационно-контрольный, материально-технический, финансово-экономический, отдел кадров, отдел криминалистики и экспертно-криминалистический отдел.

- Сейчас на вооружении следственного управления стоит самое современное оборудование. Какими техническими новинками вы особенно гордитесь?

- Технической стороне нашей работы мы действительно уделяем большое внимание. Современное оборудование позволяет отыскать доказательства даже там, где, казалось бы, не осталось никаких следов. К примеру, есть техника, которая может снять отпечатки пальцев с предмета, который долгое время пролежал под водой. Или отыскать генетические следы человека в самых труднодоступных местах. В своих расследованиях мы применяем различную криминалистическую технику, квадрокоптер, снегоболотоход… Всего и не перечислить. Во многом именно эта техника наряду с опытом наших сотрудников позволяет расследовать самые запутанные преступления.

- Сколько сотрудников насчитывается в составе управления?

- По всей стране в Следственном комитете работает около 23 тысяч человек. В региональном следственном управлении - 301 человек, 137 из которых - следователи. Это как раз те люди, на которых ложится основная нагрузка по расследованию преступлений.

- Как стать сотрудником Следственного комитета? Какие у вас требования к соискателям?

- Есть целый ряд обязательных условий: это и наличие высшего юридического образования, и особые требования к личности самого человека как кандидата, и к членам его семьи. Мы должны быть полностью уверены, что у человека только законные намерения при трудоустройстве в Следственный комитет. А вообще окончательное решение о приеме человека на работу принимается специальной отборочной комиссией при участии руководства управления. Так что в составе управления работают только высококлассные специалисты, которых особенно приятно поздравить с профессиональным праздником.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» присоединяется к поздравлениям сотрудников СУ СКР по Нижегородской области.