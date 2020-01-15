«Пешеход всегда прав»: В Дзержинске трое пьяных парней перекрыли дорогу таксисту, везшему ребенка

Расхожее выражение «пешеход всегда прав» трое молодых жителей Дзержинска интерпретировали по-своему и попросту перегородили дорогу местному таксисту. Даже тот факт, что пассажирами автомобиля была молодая женщина и ребенок, разгоряченных пешеходов не остановил. Скандальное видео жесткой перебранки с матами и угрозами нижегородцы опубликовали в социальных сетях.

- В Дзержинске трое парней заблокировали машину такси, - рассказал автор ролика в группе «Регион-52». - Водитель, выполняя заказ, вез двух женщин и малолетнего ребенка и на улице Строителей наткнулся на «живое препятствие» — молодые люди с пивком в руках просто стояли на дороге во дворе. Парни объясняли своё поведение тем, что в этом дворе они, как пешеходы, имеют преимущество в движении.

На кадрах видно, что молодые люди никуда не идут, а просто стоят на дороге. Несмотря на все уговоры и увещевания, ни один из них не согласился сделать даже шага в сторону.

- Парни, может быть, проехать дадите. Здесь все-таки уже проезжая часть. У меня ребенок маленький в машине. Мы вызвали такси. Можно мы проедем? – пытается уговорить молодых людей пассажирка. Но все тщетно.

- Вы правила знаете? Пешеход всегда прав! - безапелляционно заявили молодые люди, приправив свое мнение изрядной порцией мата.

Такое поведение парней вызвало неоднозначную реакцию нижегородцев. После просмотра видео мнения горожан разделились: одни возмущались таким поведением пешеходов, а другие – утверждали, что нечего объезжать пробки по дворовым территориям.

- Правильно парни не пустили, если не может по правилам проехать, - поддержал их Вадим Бацин. - Очередной обиженный водитель, который считает, что всё должно быть по понятиям.

- Какие умные! А ничего, что курение и распитие спиртных напитков тоже запрещены в общественных местах? Этого походу не знают эта «интеллигенция», - возмутился Евгений Туманов.

- Позор! Парни бескультурные и невоспитанные! Стыдоба! Все строят чего-то из себя, - согласилась Катерина Большакова-Игошина.