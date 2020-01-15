«Как Алиса Селезнева!»: Ирина Пегова поделилась редким детским фото

Актриса Ирина Пегова порадовала подписчиков редким детским фото: на нем совсем маленькая еще девочка с хитрой улыбкой стоит где-то во дворе дома – вероятно, в родной Выксе. Снимком звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

- Одна из любимых фотографий из детства! – подписала черно-белый кадр Ирина Пегова.

Поклонники умилились фото и засыпали актрису комплиментами.

- Очаровательная улыбка с детства , обожаю вашу искреннюю непосредственность, - призналась elenakuznetsova1142.

- Ничуть не изменилась! – отметила victoriaandreyanova.

- Все такая же очаровательная и задорная улыбка у Вас сейчас! – написала ta_samaya_tatyana__.

Многие подписчики подметили, что юная Ирина была очень похожа на Алису Селезневу, которую в фильмах середины 1980-х годов играла Наташа Гусева.

- Ирина, вы на этом фото похожи на Алису, «Гостью из будущего»! Не замечали? – спросила miledy612.

Алиса Селезнева! Из «Гостья из будущего»! – согласилась mehalenarussia.