Нижегородские клиенты Tele2 в праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее

Tele2 подвела итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2020 года нижегородские клиенты оператора скачали 3 Пт трафика. Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%.

В новогодние праздники нижегородские абоненты Tele2 использовали 3 Пт трафика, что вдвое превысило показатель прошлого года. При этом Нижегородская область вошла в десятку самых интернет-активных регионов, поднявшись на одну позицию списка по сравнению с 2019 годом. Самыми качающими пользователями интернета за время зимних праздников также стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Адыгеи. Традиционные лидеры по потреблению data-услуг – жители Москвы – за первые восемь дней нового года скачали почти 16 Пт трафика, что также вдвое превысило объем потребления годом ранее.

В рейтинге по продолжительности выговоренных за праздники минут нижегородцы заняли пятое место среди регионов России, уступив абонентам Tele2 из Москвы, Челябинска, Иркутска и Воронежа. Общая продолжительность звонков нижегородских абонентов Tele2 в период с 1 по 8 января 2020 года выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. При этом пик активности ожидаемо пришелся на 1 и 7 января, когда клиенты наиболее активно поздравляли родных и друзей по телефону.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают SMS: в новогоднюю ночь клиенты Tele2 по всей стране отправили на 3% больше сообщений, чем в прошлом году.