2020-01-14T18:35:58+03:00
Общество

За месяц вандалы дважды ломали скамейки на Утином озере в Дзержинске

Сейчас полиция занимается поисками хулиганов [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За месяц вандалы дважды ломали скамейки на Утином озере в Дзержинске. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"За месяц вандалы дважды ломали скамейки на Утином озере в Дзержинске. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
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В прошлом году жители Дзержинска не могли нарадоваться начавшимся работам по благоустройству парка «Утиное озеро». В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» там были установлены новые скамейки, урны и фонари. Все запланированные работы были завершены к середине декабря. И сразу же в парк повадились ходить местные вандалы.

- 19 декабря 2019 года компания пьяных молодых людей сломала напольные светильники и повредила скамейки, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Дзержинска. – Охраной парка были вызваны сотрудники полиции, задержавшие правонарушителей. Сейчас по данному факту проводятся следственные мероприятия.

Однако стоило отремонтировать сломанные скамейки, в парк наведалась новая партия хулиганов.

Поврежденная скамейка скоро будет отремонтирована и возвращена на прежнее место. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Поврежденная скамейка скоро будет отремонтирована и возвращена на прежнее место. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- 10 января 2020 года на территории парка были повреждены скамейка и урна, - рассказали в городской администрации. – В органы внутренних дел уже представлена справка о нанесенном ущербе. Сейчас идет поиск виновных.

Тем временем сломанная скамейка была демонтирована. В ближайшее время ее планируется отремонтировать за счет подрядной организации и установить на прежнее место.

- В парке установлено видеонаблюдение, охрана парка работает в круглосуточном режиме, - сообщили в пресс-службе администрации. – В 2020 году благоустройство парка будет продолжено. Вторая часть проекта предусматривает создание интерактивных, спортивных и других зон отдыха для горожан и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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