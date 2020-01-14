2020-01-14T17:36:16+03:00
Общество

Вместо детей - на храм: Собранные для сирот 45 миллионов рублей нижегородский благотворительный фонд перечислил церкви

После скандальной истории фонд был лишен регистрации
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Собранные для сирот 45 миллионов рублей нижегородский благотворительный фонд перечислил церкви.Собранные для сирот 45 миллионов рублей нижегородский благотворительный фонд перечислил церкви.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» был создан в Нижнем Новгороде еще в ноябре 2010 года. Своей главной целью фонд называл помощь сиротам, детям-инвалидам и малообеспеченным семьям. Нижегородцы охотно жертвовали свои кровно заработанные на благое дело, пока в фонд не нагрянула проверка.

- В ходе плановой проверки главным управлением Минюста России были выявлены грубые нарушения законодательства, - говорится в решении Автозаводского районного суда. – В частности, фондом заключались договоры добровольных пожертвований с приходом церкви в честь Преображения Господня.

В соответствии с документами, эти деньги шли на ремонт храма и оборудование класса для лекций по духовному развитию. Перечисленные церкви суммы впечатляют – от 1,7 миллиона рублей до 23 миллионов рублей. В общей сложности, на нужды церкви ушло больше 45 миллионов рублей.

- Таким образом, организацией осуществлялось расходование денежных средств, не соответствующих уставным целям, - сообщается на сайте Автозаводского районного суда. – Речь идет о систематическом нарушении требований действующего законодательства. В связи с этим принято решение о ликвидации фонда «Улыбка ребенка» и исключении его из Единого государственного реестра.

В самом благотворительном фонде уже заявили о своем несогласии с решением суда. Руководство организации намерено обжаловать его в областном суде.

- В ходе рассмотрения дела суд не принял во внимание тот факт, что проверка Минюста была проведена с грубейшими нарушениями, - говорится в официальном заявлении на сайте организации. - Так, благотворительный фонд «Улыбка ребенка» не был своевременно уведомлен о плановой проверке, что является грубым нарушением , а результаты проверки в виде акта не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом обязательных требований. Однако суд не дал данным фактам никакой оценки в своем решении. Мы не собираемся опускать руки! Мы не имеем на это морального права. На данный момент юристы готовят апелляцию в областной суд. Подаются документы на открытие московского представительства. Рассматривается возможность открытия Нижегородского филиала. Смена реквизитов никак не повлияет на продолжение нашего дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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