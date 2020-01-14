2020-01-14T16:03:36+03:00
Общество

Нижегородские Театр кукол и Театр юного зрителя сменили руководство

ТЮЗ возглавила депутат гордумы Инна Ванькина, Театр кукол – замминистра культуры Алла Забегалова
Андрей ВОВК
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Нижегородские Театр кукол и Театр юного зрителя сменили руководствоНижегородские Театр кукол и Театр юного зрителя сменили руководствоФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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В руководстве сразу двух нижегородских театров меняется руководство. Как стало известно «Комсомольской правде – Нижний Новгород», бывший директор Нижегородского цирка, депутат гордумы Инна Ванькина стала директором Театра юного зрителя. Ванькина подтвердила КП данную информацию.

Напомним, что Инна Ванькина на протяжении пяти лет возглавляла Нижегородский цирк, покинув должность директора только осенью 2019 года – сразу после избрания депутатом думы Нижнего Новгорода в Канавинском районе.

В 2018 году Инна Ванькина вошла в пятёрку кандидатов на пост министра культуры. Она также является членом экспертного совета стратегии Нижегородской области, руководителем комиссии по туризму «Команды800», а недавно возглавила филиал Высшей партийной школы «Единой России» в Нижнем Новгороде.

Также изменения произошли в руководстве Театра кукол. Бывший директор Максим Крохин покинул свой пост по собственному желанию в декабре прошлого года. По данным источника «Комсомольской правды», его пост займет заместитель министра культуры региона Алла Забегалова.

Забегалова стала замминистра культуры в 2010 году. До этого работала начальником службы информационных программ ГТРК «Нижний Новгород». Во время конкурса на пост министра культуры Алла Забегалова, как и Инна Ванькина, вошла в пятёрку претендентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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