Наземное метро запустят в Сормове в начале февраля

В первом полугодии 2020 года в Сормовском районе приволжской столицы планируют запустить наземное метро по маршруту Починки - станция “Варя”. Как сообщили в пресс-службе АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», организация движения электрички предусмотрена программой улучшения транспортной доступности жителей.

Первый, пилотный рейс отправится уже с 1 февраля. Электричка будет пребывать на станцию “Варя” в 7:41.

Так, теперь жители 7-го микрорайона могут за шесть минут добраться до центра Сормова, на улицу Щербакова. А до станции “Варя” - за 10 минут, где можно пересесть на метро, трамвай или один из городских автобусов А9, А10, А51, А56, А90, А71, А95, Т29, Т39, Т57, Т59, которые довезут до любой части Нижнего Новгорода.