Наземное метро запустят в Сормове в начале февраля
В первом полугодии 2020 года в Сормовском районе приволжской столицы планируют запустить наземное метро по маршруту Починки - станция “Варя”. Как сообщили в пресс-службе АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», организация движения электрички предусмотрена программой улучшения транспортной доступности жителей.
Первый, пилотный рейс отправится уже с 1 февраля. Электричка будет пребывать на станцию “Варя” в 7:41.
Так, теперь жители 7-го микрорайона могут за шесть минут добраться до центра Сормова, на улицу Щербакова. А до станции “Варя” - за 10 минут, где можно пересесть на метро, трамвай или один из городских автобусов А9, А10, А51, А56, А90, А71, А95, Т29, Т39, Т57, Т59, которые довезут до любой части Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU