2020-01-18T13:07:49+03:00
Общество

«Мяукал так, что сердце сжималось»: Журналисты спасли кота, просидевшего 2 недели под бетонной плитой без еды и воды

По всей видимости, бедняга забрался в ловушку по вентиляционной трубе, но выбраться не смог
Валерия ГРОМОВА
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Фото: программа "Кстати"Фото: программа "Кстати"
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Трогательная история произошла в Нижнем Новгороде в середине января - местные журналисты спасли кота, который оказался под бетонной плитой. Малыш просидел там две недели, без еды и воды.

По всей видимости, кот забрался в ловушку по вентиляционной трубе, но выбраться не смог. Местные жители день и ночь слышали жалобное мяуканье, но помочь бедолаге у них не получилось.

- Вот подойдешь к щели, а он плачет там. Как он там живет? Люди подходят, он слышит и кричит, переживает, - рассказывает корреспондентам “Кстати” одна из жителей близлежащего дома.

Неравнодушные прохожие несколько раз пытались расковырять плитку и спасти пленника, но под покрытием оказались песок и бетонная плита. Как сообщили жители, недавно во дворе дома прошел капремонт - рабочие проводили трубы и заделывали бетоном.

Обеспокоенные журналисты долго думали, как помочь бедняге - обращались и в администрацию, и в другие инстанции. Но везде получили отказ. Поэтому было решено спасать кота своими силами.

- Как оказалось, до котенка было около полутора метров. Мы сначала раскопали, а потом дрелью раздолбили бетон, чтобы его вытащить, - делится подробностями нижегородский журналист.

К счастью, кота удалось достать. Он весь исхудал за время “заключения”, но очень счастлив - довольно мяукает на руках у спасителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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