В нижегородском зоопарке выходили лебедя-шипуна, замерзавшего в Гагинском районе

Редкого лебедя-шипуна, спасенного от замерзания в Гагинском районе, выходили в нижегородском зоопарке – сейчас птица чувствует себя намного лучше, и ее жизни ничто не угрожает. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе зоопарка «Лимпопо».

Лебедя спас житель села Какино Владимир Менкин в начале декабря 2019 года. Стая птиц остановилась на местном пруду по пути в теплые края. Подкрепившись, пять птиц улетели, а вот шестой не смог подняться в воздух. Лебедь мог пролететь максимум 100 метров. Заметив это, Владимир Менкин решил спасти птицу и забрал ее домой.

Мужчина заботился о лебеде и даже каждый день ловил для него свежую рыбу. Однако оказать всю необходимую помощь найденышу он не мог, поэтому обратился к специалистам нижегородского зоопарка.

- 16 декабря лебедь был доставлен в зоопарк «Лимпопо». У него были больные обмороженные лапы, на которых уже начинался некроз. Наши врачи осмотрели его, провели операцию – удаление отмерших тканей, избавили от внешних и внутренних паразитов. Сейчас бинты уже сняты, лебедь разгуливает по вольеру и даже пытается взлететь. Кроме того, он наконец-то начал нормально кушать, - рассказала кипер секции «Птицы» в зоопарке «Лимпопо» Ольга Власова.

Пока даже специалистам не удалось выяснить, к какому полу относится лебедь – дело в том, что половой диморфизм у этого вида совершенно не выражен, поэтому пол можно определить только с помощью специальных анализов. В дальнейшем, вероятно, лебедь останется жить в зоопарке и присоединится к стае лебедей, а пока он находится на карантине и живет в отдельном вольере.