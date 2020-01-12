«Вам к психиатру»: количество неврозов в Нижнем Новгороде растет

Количество неврозов в Нижнем Новгороде, как и в стране в целом, выросло за последние 10-15 лет. Об этом «Комсомолке» рассказал психиатр одной из нижегородских клиник Феликс Банщиков. Депрессии, тревожность, фобии и другие расстройства зачастую отражаются на физическом теле, вызывая проблемы. Головная боль, нарушение сна и прочие симптомы, могут появиться из-за душевного разлада.

- Есть тяжелые расстройства, такие как шизофрения, биполярное расстройство и т.д. Независимо от того, что происходит вокруг, процент заболеваемости ими стабилен на 100 тысяч населения. А вот количество невротических расстройств, связанных со стрессами (депрессии, фобии, панические атаки и т.д.), в последние минимум 10-15 лет выросло, - рассказал психиатр.

Врач также отмечает, что в этом нет ничего удивительного, ведь невротические расстройства развиваются из-за стрессов, которых теперь в избытке. Стрессоустойчивость у всех разная. Люди, чья психика хуже справляться со стрессами, при наличии агрессивной среды, рискуют заполучить невроз.

- Что у нас происходит? Стабильности нет в различных сферах, начиная от политической обстановки и заканчивая такими бытовыми проблемами, как нехватка денег. Особенно актуально для больших городов. Мир быстро меняется, и многие люди просто не успевают адекватно реагировать на эти изменения. С другой стороны есть огромное количество информации, и с первого взгляда не разберешься где правда, а где нет. Все это, при наличии низкой стрессоустойчивости, запускает механизм развития невротического расстройства, - рассказал Феликс Банщиков.

«Вам к психиатру»: количество неврозов в Нижнем Новгороде растетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депрессия может вызвать не только чувство тоски, подавленности, но и повышенную утомляемость, снижение аппетита, нарушение сна, а у женщин – менструального цикла.

Если человек страдает от повышенной тревожности, то это может привести не только к эмоциональному ощущению тяжести в груди, мышечному напряжению, но и к разным сердечным нарушениям. Не понимая, что сначала надо лечить душу, человек ошибочно может обратиться к кардиологу, терапевту, гастроэнтерологу и другим специалистам.

- Так же, как я мало понимаю в кардиологии, так и кардиолог мало понимает в лечении невротических расстройств. С другой стороны, у каждого человека можно что-то найти, и это что-то находится, назначается лечение, которое не помогает. Начинается хождение по врачам других специальностей, что зачастую занимает очень много времени и денег, пока не находится грамотный доктор, который говорит: вам надо к психиатру или психотерапевту, - пояснил врач.

Наиболее часто у нижегородцев встречаются депрессивные или тревожные состояния, вроде панических атак. Самыми уязвимыми являются подростки, незрелая психика которых хуже справляется со стрессами. Это приводит к конфликтности, употреблению алкоголя и наркотиков.

Встречаются также нарушения пищевого поведения, такие как анорексия.

По словам Феликса Банщикова, если невроз чисто психологический, то это корректируется с помощью психотерапевтической методики. Если депрессия или тревога сильно выражены, и человек не может с этим жить то, острые состояния снижаются лекарствами. Как и врач, медикаменты помогут, если выбрать правильные.