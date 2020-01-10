Известный комик «поколотил» титулованного спортсмена на гастролях в Нижнем Новгороде
28-летний резидент шоу Stand Up на ТНТ Нурлан Сабуров вышел на ринг перед сольным концертом в Нижнем Новгороде 10 января. Компанию известному комику составил профессиональный боксер, мастер спорта международного класса, чемпион Евразии по версии WBC Андрей Сироткин.
На самом деле поединка как такого не было. Титулованный спортсмен лишь провел для звездного гостя тренировку накануне выступления. В своем Инстаграме Андрей Сироткин поделился видео, снятым во время спарринга. И, надо сказать, удары юмориста впечатляют! Недаром фолловеры забросали звезду восторженными комплиментами: «Казахи все немного боксеры», «Когда можешь ответить за шуточки», «Могёт! Респект», «Нурлан красавчик».
Нурлан Сабуров с нижегородским спортсменом Андреем Сироткиным.Фото: СОЦСЕТИ
Кстати, там же, в комментариях под постом нижегородца Андрея Сироткина выяснилось, что Нурлан в детстве серьезно занимался боксом и даже участвовал в соревнованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU