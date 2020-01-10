Известный комик «поколотил» титулованного спортсмена на гастролях в Нижнем Новгороде

28-летний резидент шоу Stand Up на ТНТ Нурлан Сабуров вышел на ринг перед сольным концертом в Нижнем Новгороде 10 января. Компанию известному комику составил профессиональный боксер, мастер спорта международного класса, чемпион Евразии по версии WBC Андрей Сироткин.

andrey___sirotkin Известный комик вышел на ринг перед выступлением в Нижнем Новгороде

На самом деле поединка как такого не было. Титулованный спортсмен лишь провел для звездного гостя тренировку накануне выступления. В своем Инстаграме Андрей Сироткин поделился видео, снятым во время спарринга. И, надо сказать, удары юмориста впечатляют! Недаром фолловеры забросали звезду восторженными комплиментами: «Казахи все немного боксеры», «Когда можешь ответить за шуточки», «Могёт! Респект», «Нурлан красавчик».

Нурлан Сабуров с нижегородским спортсменом Андреем Сироткиным.Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, там же, в комментариях под постом нижегородца Андрея Сироткина выяснилось, что Нурлан в детстве серьезно занимался боксом и даже участвовал в соревнованиях.