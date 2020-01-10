2020-01-10T18:41:25+03:00
Общество

Лунное затмение 10 января 2020 года: Когда и где наблюдать в Нижнем Новгороде

Лунное затмение продлится около четырех часов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Лунное затмение 10 января 2020 года: Когда и где наблюдать в Нижнем Новгороде.Лунное затмение 10 января 2020 года: Когда и где наблюдать в Нижнем Новгороде.Фото: Александр КУЛИКОВ
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Отличная новость для всех нижегородских романтиков и любителей полюбоваться звездным небом – этой ночью в Нижнем Новгороде, как и на большей части европейской территории России, можно будет наблюдать первое в этом году лунное затмение. «Комсомолка» выяснила, когда и где лучше любоваться этим явлением.

- Затмение произойдет независимо от того, какой будет погода, - рассказал «Комсомолке» лектор первой категории нижегородского планетария Николай Лапин. - Если погода будет хорошей и будет видно луну, то мы сможем это наблюдать. Причем делать это можно на всей территории города – всюду, где будет видна луна. Затмение начнется в 22:10 и в районе полуночи достигнет своего максимума. Продолжительность затмения составит чуть больше четырех часов.

Правда, всем желающим полюбоваться лунным затмением, стоит запастись телескопами – невооруженным глазом его не разглядишь.

- Это затмение будет частное полутеневое, - пояснил Николай Лапин. – Без специальной аппаратуры увидеть его будет сложно. В период затмения луна входит в полутень от земли. А полутень не очень контрастная, поэтому наблюдать за этим явлением без телескопа будет сложно.

Напомним, 2020 год обещает стать рекордсменом по затмениям. Всего в этом году мы сможем увидеть четыре лунных и два солнечных затмения. Лунные затмения запланированы на 10 января, 5 июня, 5 июля и 30 ноября, а солнечные – на 21 июня и 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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