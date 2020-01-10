2020-01-10T17:37:05+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде нашли машину с мертвым водителем

Причину гибели мужчины теперь выясняют следователи [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде нашли машину с мертвым водителем. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий"В Нижнем Новгороде нашли машину с мертвым водителем. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий"
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Страшную находку обнаружили нижегородцы сегодня утром на Казанском шоссе – там была найдена брошенная машина с мертвым водителем. На место происшествия сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Причина смерти мужчины устанавливается. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий".

Причина смерти мужчины устанавливается. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий".

- При осмотре тела погибшего следователи не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера. Около тела были найдены шприцы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Личность погибшего сейчас устанавливается. Чтобы выяснить причины его смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий".

В ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий".

Напомним, накануне сообщалось о жуткой истории в Арзамасе. Там камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный водитель привез тело 35-летнего мужчины и оставил его во дворе. Как вскоре выяснилось, погибший мужчина проживал неподалеку от места происшествия. У него подрастает 5-летний сын. В настоящее время по данному факту также проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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