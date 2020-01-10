Три человека получили ожоги при пожаре в центре Нижнего Новгорода

Страшный пожар произошел в кирпичном доме с деревянной крышей в центре Нижнего Новгорода в ночь на 10 января. К тушению пламени пришлось привлечь более 65 спасателей МЧС и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар на Малой Покровской 10 января.Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании в жилом многоквартирном доме № 28а по Малой Покровской улице поступил в Центр управления кризисными ситуациями в 01.36. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. На момент их прибытия пламя охватило весь дом, площадь которого - 75 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Пламя в любую секунду могло перекинуться на соседние дома! - уточнили в региональном Управлении МЧС.

Локализовать возгорание удалось к 02.16, а ликвидировать открытое горение - к 02.40. С последствиями пожара спасатели МЧС справились только к половине четвертого утра.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Погибших на пожаре не было, однако, без пострадавших не обошлось. В больнице оказались трое жильцов: 56-летняя женщина, 24-летний мужчина и 29-летняя женщина. Все госпитализированы с ожогами.

- Причину пожара пока не установили. Добавим только, что тушением пожара занимались 85 человек, в том числе от МЧС России - 65 человек, - заявили в ведомстве.