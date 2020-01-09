2020-01-09T17:22:13+03:00
Происшествия

«Еще вечером общались у подъезда»: В Арзамасе камеры запечатлели, как неизвестный водитель оставил во дворе тело мужчины

По данному факту проводится доследственная проверка [видео]
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
«Еще вечером общались у подъезда»: В Арзамасе камеры запечатлели, как неизвестный водитель оставил во дворе тело мужчины. Фото: "Безопасный двор"«Еще вечером общались у подъезда»: В Арзамасе камеры запечатлели, как неизвестный водитель оставил во дворе тело мужчины. Фото: "Безопасный двор"
Изменить размер текста:

Жуткий случай произошел в Арзамасе в последний день новогодних праздников – выйдя с утра из подъезда дома на улице Зеленой, местные жители обнаружили во дворе тело погибшего мужчины. Запись с камеры видеонаблюдения дело не прояснила, а только сделала еще более запутанным – как выяснилось, среди ночи во двор приехал автомобиль, из него вышел водитель и вытащил с заднего пассажирского сиденья тело мужчины, а затем снова сел в машину и уехал прочь.

Местные жители опознали погибшего – по словам арзамасцев, мужчине было всего 35 лет, и у него подрастает маленький сын.

- Видела его вчера около десяти вечера. Бодро и весело общался с ребятами у последнего подъезда, - рассказала в социальной сети «ВКонтакте» Марина К.

Был ли мужчина жив на тот момент, когда его оставили во дворе – пока неизвестно. В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причины гибели мужчины, - добавили в пресс-службе ведомства.

Арзамас. Криминал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она влюбилась и сама к нему пришла»: что известно о «романе» оперного певца и 13-летней девочки из Новосибирска
Друзья солиста говорят, что у него была взрослая девушка, и он даже хотел жениться. А следователи тем временем изъяли постельное белье в доме артиста
Новости 24
В Нижнем Новгороде вынесли приговор «черным риэлторам»
В Нижнем Новгороде состоится первый турнир по тактическому лазертагу
Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины из-за селфи на турбазе в Нижегородской области
Нижегородским инвесторам планируют выделять земельные участки за восстановление культурных объектов
Житель Нижегородской области напал на 84-летнюю пенсионерку
Погибшая молодая женщина каталась на ватрушке в овраге возле Павлово
Японские специалисты планируют принять участие в проекте создания нижегородского НОЦ
Нижегородцам предлагают сдать налоговую декларацию до 29 февраля
Житель Нижегородской области «заминировал» отделение полиции
В Нижнем Новгороде ожидается ветер и небольшой снег
Двое детей пострадали в ДТП в Нижегородской области
47 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний выявили в нижегородском аэропорту «Стригино»
Нижегородца задержали по подозрению в поджоге иномарки
Желание сделать селфи обернулось гибелью женщины в Нижегородской области
Юная нижегородка Злата Халдина посетила Московский кремль благодаря «Елке желаний»
Участок автодороги Ардатов-Дивеево реконструирован
В Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля «Рождественские дни православной культуры».