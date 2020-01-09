«Еще вечером общались у подъезда»: В Арзамасе камеры запечатлели, как неизвестный водитель оставил во дворе тело мужчины

Жуткий случай произошел в Арзамасе в последний день новогодних праздников – выйдя с утра из подъезда дома на улице Зеленой, местные жители обнаружили во дворе тело погибшего мужчины. Запись с камеры видеонаблюдения дело не прояснила, а только сделала еще более запутанным – как выяснилось, среди ночи во двор приехал автомобиль, из него вышел водитель и вытащил с заднего пассажирского сиденья тело мужчины, а затем снова сел в машину и уехал прочь.

Местные жители опознали погибшего – по словам арзамасцев, мужчине было всего 35 лет, и у него подрастает маленький сын.

- Видела его вчера около десяти вечера. Бодро и весело общался с ребятами у последнего подъезда, - рассказала в социальной сети «ВКонтакте» Марина К.

Был ли мужчина жив на тот момент, когда его оставили во дворе – пока неизвестно. В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причины гибели мужчины, - добавили в пресс-службе ведомства.