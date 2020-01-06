Нижегородская ГЖИ проверила качество качество уборки дворов и своевременность вывоза мусора

Сегодня специалисты Государственной жилищнойя инспекции Нижегородской области провели рейд в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Совместно с представителями регоператора и управляющей компании эксперты проверили качество уборки контейнерных площадок и дворов от снега, мусора и наледи, а также своевременность вывоза мусора.

В частности, специалисты ГЖИ посетили дворы на улице Тихорецкая. Во время осмотра там проводилась комплексная уборка территории.

«По итогам проведенного мониторинга можем сказать, что состояние придомовых территорий, а также качество оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов оценивается как удовлетворительное». Нарушений здесь не выявлено», - сообщила консультант Нижегородского заречного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Екатерина Соловьева.

Также она подчеркнула, что сотрудники ГЖИ ежедневно проводят около ста выездов по заречной части города. Все нарушения, если таковые обнаруживаются, ответственные лица устраняют в течение суток после проверки.

В целом по Канавинскому району выявляются незначительные нарушения, связанные в основном с содержанием контейнерных площадок, отметили в Госжилинспекции. В частности, дворники не вовремя убирают территорию вокруг них от снега и мусора. Иногда, впрочем, в этом виноваты сами жители, которые оставляют припаркованные машины на подъездах к контейнерным площадкам.

«Мы усилили работу в новогодние праздники, при необходимости удваиваем количество рейсов. За новогодние праздники жалоб от жителей практически нет. Спасибо домоуправляющим компаниям за своевременную очистку проездов от снега и наледи, благодаря этому мусоровозы беспрепятственно могут проехать к площадкам», - отметила заместитель директора по связям с общественностью регионального оператора ООО «Нижэкология-НН» Марина Баширова.

В Госжилинспекции напомнили, что за нарушения в содержании придомовых территорий предусмотрены штрафы для управляющих компаний, за нарушение графика вывоза мусора — для региональных операторов.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, качеством предоставления коммунальных услуг, своевременностью реагирования на обращения граждан.