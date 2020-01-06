2020-01-06T16:24:06+03:00
Общество

От 15000 до 96000 рублей: интернет-мошенники продолжают «разводить» нижегородцев

Желая купить попугая, жительница Нижегородской области лишилась 15 тысяч рублей, а потенциальная покупательница дубленки потеряла почти сто тысяч рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Интернет-мошенники вымогают у доверчивых граждан десятки тысяч рублей. Фото из соцсетиИнтернет-мошенники вымогают у доверчивых граждан десятки тысяч рублей. Фото из соцсети
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Правоохранительные органы регулярно предупреждают о необходимости быть внимательными и осторожными при покупке товаров через интернет. Всемирная паутина пестрит криминальной хроникой на тему онлайн-мошенничества. Ничто не помогает — доверчивые граждане продолжают становится жертвами обмана. Причем речь идет не о копеечных сделках в несколько сотен рублей.

Только за минувшие сутки трое жителей Нижегородской области (трое дзержинцев и одна жительница областного центра) стали жертвами онлайн мошенников.

Так, жительница Дзержинска обнаружила на странице в соцсети объявление о продаже попугая и списалась с продавцом. В ходе виртуальной беседы попугаевладелец убедил покупательницу перевести ему 15000 рублей в качестве предоплаты. После получения денег «продавец» как в воду канул. Естественно, вместе с попугаем, если таковой вообще существовал.

Еще серьезнее был наказан за свою доверчивость другой дзержинец. Интернет-мошенник стребовал с него более 20,5 тысяч рублей в качестве предоплаты за ноутбук. Ноутбук, видимо, находится там же, где и попугай, то есть неизвестно где. Вместе с деньгами незадачливого покупателя и мошенником-продавцом.

Не торопитесь переводить предоплату - добросовестные продавцы, как правило, продают товары наложенным платежом. Фото из соцсети

Не торопитесь переводить предоплату - добросовестные продавцы, как правило, продают товары наложенным платежом. Фото из соцсети

30 тысяч рублей лишилась еще одна жительница Дзержинска. Она обнаружила в соцсети объявление о продаже вечернего платья, в ходе переписки продавец представил подходящий покупательнице по цвету и фасону наряд. Чтобы ускорить процесс приобретения вожделенной вещички, потерпевшая перевела неизвестному продавцу 30000 рублей.

А рекорд доверчивости поставила жительница Нижнего Новгорода — оно и понятно, областной центр все-таки! Сормовчанка перевела мошенникам 96 (!) тысяч рублей за покупку дубленки.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно соблюдать несколько простых правил: проверять объявления на подлинность, читать отзывы на разных сайтах о продавце, проверять доменное имя сайта (чтобы убедиться, что вы не столкнулись с сайтом-клоном), не доверять ценам существенно ниже среднерыночных и слишком большим скидкам, проверять контактные данные продавца (если указан лишь адрес эл.почты и номера мобильных операторов, воздержитесь от покупки).

Помните, что добросовестные продавцы предлагают возможность отправки товара наложенным платежом и, как правило, не требуют предоплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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