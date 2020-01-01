2020-01-06T13:46:19+03:00
Общество

В ночь на Рождество торжественные служения пройдут во всех храмах Нижнего Новгорода

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Царские часы и Божественную литургию в cоборе в честь святителя и чудотворца Николая
Елена ЛАЗАРЕВА
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До светлого Рождества остались считанные часы. Фото из соцсетиДо светлого Рождества остались считанные часы. Фото из соцсети
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Встретить Рождество жители области смогут в любом храме региона. На официальном сайте епархии опубликован график богослужений и адреса церквей, в которых пройдут литургии и праздничные торжества. Возглавит всенощное бдение и утреню Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке всенощное бдение начнется сегодня, 6 января, в 17.00, утреня – в 12 часов ночи. А в 17.00 - в день Рождества Христова - там же пройдет Великая вечерня - богослужение, которое начинает следующий суточный цикл церковных служб.

Сегодня в cоборе в честь святителя и чудотворца Николая, расположенном в Автозаводском благочинии Нижнего Новгорода, были совершены Царские часы и Божественная литургия святителя Василия Великого. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

С полным списком рождественских богослужений, которые пройдут на Рождество в нижегородских храмах, можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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