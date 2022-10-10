Краснокнижного орла-змееяда спасли в Нижегородской области

Птицу обнаружили в лесном массиве. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

В Уренском районе люди спасли дикую птицу – орла-змееяда, занесённого в Красную книгу РФ и Нижегородской области. Пернатого хищника не только выходили, но и выпустили обратно на свободу. Необычную находку обнаружил охотничий инспектор, который патрулировал лес. Было понятно, что птица не в порядке, потому что, несмотря на приближающегося к ней человека, она не могла взмыть в небо. Бросать орла-змееяда в беде не стали, поймали и решили проверить у ветеринаров.

На территории региона их насчитывается не более 20 пар. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

– Видимо, пернатый получил травму во время охоты. Для того чтобы редкая для нашего края птица не стала легкой добычей хищников, ее забрали на временную передержку, – рассказал охотовед охотничьего клуба «Фауна» Николай Плотников.

Орел-змееяд занесен в Красную книгу РФ и Нижегородской области. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

На поправку орёл-змееяд пошёл довольно быстро, так как серьёзных повреждений у него не было. Уже скоро птица хорошо питалась и стала самостоятельно летать, а это значит, что её необходимо было вернуть в естественную среду обитания. Накануне орла-змееяда вывезли в лес и отпустили на волю, куда он с легкостью упорхнул.

– Орёл-змееяд, или крачун – хищная птица семейства ястребиных, подсемейства змееядов. У нас на территории региона их насчитывается не более 20 пар, – уточнили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Нижегородцам напоминают, что пытаться самостоятельно спасти диких животных не нужно, этим должны заниматься квалифицированные специалисты. Поэтому, чтобы не навредить ни себе, ни животному, лучше обратиться по номеру: 433-22-11 или на единый номер 112.

Орел быстро пришел в себя. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

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