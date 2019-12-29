Тяга к прекрасному: в Нижнем Новгороде украли пианино
В конце недели два жителя Узбекистана и их соотечественник, имеющий нижегородскую прописку, взломали дверь квартиры в доме №6 по улице Батумской. Из всего имущества, которое находилось в квартире, подозреваемых более всего заинтересовали пианино и чугунная ванна. Настолько заинтересовали, что трое мужчин совместными героическими усилиями вынесли означенное имущество.
Прихватили еще и инструменты — видимо, ванна и пианино оказались недостаточно тяжелыми.
Общая сумма ущерба от кражи составила 15500 рублей.
Пианино «Владимир», чугунная ванна и инструменты впоследствии нашлись в пункте приема металла на улице Цветочной, примерно в двух километрах от места кражи.
По подозрению в краже правоохранители задержали двух граждан Узбекистана, 27 и 22 лет, а также их 19-летнего соотечественника, имеющего прописку в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU