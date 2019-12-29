2019-12-29T16:47:11+03:00
Общество

Тяга к прекрасному: в Нижнем Новгороде украли пианино

Трое выходцев из соседней страны задержаны за "тяжкое" преступление
Елена ЛАЗАРЕВА
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Ущерб от кражи составил 15500 рублей. Фото из СоцсетиУщерб от кражи составил 15500 рублей. Фото из Соцсети
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В конце недели два жителя Узбекистана и их соотечественник, имеющий нижегородскую прописку, взломали дверь квартиры в доме №6 по улице Батумской. Из всего имущества, которое находилось в квартире, подозреваемых более всего заинтересовали пианино и чугунная ванна. Настолько заинтересовали, что трое мужчин совместными героическими усилиями вынесли означенное имущество.

Прихватили еще и инструменты — видимо, ванна и пианино оказались недостаточно тяжелыми.

Общая сумма ущерба от кражи составила 15500 рублей.

Пианино «Владимир», чугунная ванна и инструменты впоследствии нашлись в пункте приема металла на улице Цветочной, примерно в двух километрах от места кражи.

По подозрению в краже правоохранители задержали двух граждан Узбекистана, 27 и 22 лет, а также их 19-летнего соотечественника, имеющего прописку в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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