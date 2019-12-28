«Вокзал не уступил ларгусу дорогу»: Легковушка протаранила здание Речного вокзала в Нижнем Новгороде

Пятничный вечер в Нижнем Новгороде запомнился нижегородцам не только многочисленными корпоративами, но и довольно странной аварией в самом центре города. На Нижневолжской набережной водитель автомобиля LADA Largus протаранил здание Речного вокзала. Первыми о случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Вчера вечером в Нижнем Новгороде случилось очень странное ДТП — «Ларгус» протаранил Речной вокзал, - сообщили очевидцы в группе «Регион-52». Машина на полной скорости врезалась в стену здания.

К счастью, в результате этой аварии никто не пострадал. Сам автомобиль тоже получил лишь незначительные повреждения. Однако в социальных сетях это происшествие вызвало бурное обсуждение.

- Вокзал нарушил правила дорожного движения, - пошутил Алексей Варнаков.

- Вокзал виноват, не уступил ларгусу дорогу. Пусть теперь ущерб возмещает, - поддержал его Иван Петров. Позавчера на этом месте не было вокзала.

- Это капитан теплохода забыл, что он на своем авто, по привычке пришвартовался, - отреагировал Василий Малеев.