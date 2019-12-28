2019-12-28T18:24:47+03:00
Происшествия

«Вокзал не уступил ларгусу дорогу»: Легковушка протаранила здание Речного вокзала в Нижнем Новгороде

Необычное ДТП произошло в центре Нижнего Новгорода минувшим вечером
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Легковушка протаранила здание Речного вокзала в Нижнем Новгороде. ФОТО: Регион-52.Легковушка протаранила здание Речного вокзала в Нижнем Новгороде. ФОТО: Регион-52.
Изменить размер текста:

Пятничный вечер в Нижнем Новгороде запомнился нижегородцам не только многочисленными корпоративами, но и довольно странной аварией в самом центре города. На Нижневолжской набережной водитель автомобиля LADA Largus протаранил здание Речного вокзала. Первыми о случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Вчера вечером в Нижнем Новгороде случилось очень странное ДТП — «Ларгус» протаранил Речной вокзал, - сообщили очевидцы в группе «Регион-52». Машина на полной скорости врезалась в стену здания.

К счастью, в результате этой аварии никто не пострадал. Сам автомобиль тоже получил лишь незначительные повреждения. Однако в социальных сетях это происшествие вызвало бурное обсуждение.

- Вокзал нарушил правила дорожного движения, - пошутил Алексей Варнаков.

- Вокзал виноват, не уступил ларгусу дорогу. Пусть теперь ущерб возмещает, - поддержал его Иван Петров. Позавчера на этом месте не было вокзала.

- Это капитан теплохода забыл, что он на своем авто, по привычке пришвартовался, - отреагировал Василий Малеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Евгений Люлин проведет прием граждан в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор призывает нижегородцев сообщать о «снюсах» в магазинах
Финансовая поддержка проектов к 800-летию Нижнего Новгорода может увеличиться
Банковской картой можно будет оплатить только одну поездку в нижегородском общественном транспорте
Вывоз мусора обойдется нижегородцам дешевле в 2020 году
В Нижегородской области тестируют разработку для незрячих
150 населенных пунктов Нижегородской области посетили «Поезда здоровья»
Нижегородские ученые изобрели уникальную коляску для паралимпийских спортсменов
В Нижнем Новгороде стартует проект «800 добрых дел»
Более 300 км газовых сетей проложено в Нижегородской области за минувший год
На пост нижегородского министра спорта претендуют 27 человек
Работодателя из Нижегородской области обвиняют в смерти сотрудника
В Нижнем Новгороде завершилась реставрация памятника Чкалову
Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании Клуба губернаторов
Нижегородские родители выбирают костюм принцессы
В Нижнем Новгороде будет построено и модернизировано почти 70 водных объектов
В Нижнем Новгороде может открыться филиал Музея блокады Ленинграда