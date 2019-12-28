Очередная партия из 74 новых автобусов прибыла в Нижний Новгород

Очередная партия новых автобусов прибыла в Нижний Новгород. 74 ЛиАЗа куплены благодаря поддержке главы нижегородского региона Глеба Никитина.

Губернатор напомнил, что обновление транспортного парка в этом году ведется в трех городах – Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске.

- Категории закупаемых автобусов определяются исходя из пассажиропотока и потребностей жителей. Задача муниципалитета сейчас максимально оперативно оформить все документы, чтобы новые автобусы как можно скорее вышли в рейсы, сократив время ожидания на остановках, - подчеркнул Глеб Никитин.

Поставку новых автобусов прокомментировала также и.о. заместителя мэра Нижнего Новгорода Елена Лекомцева. По ее словам, автопарк МП«Нижегородпассажиравтотранс» пополнят две сотни низкопольных ЛиАЗов, которые работают на газомоторном топливе. Первые 56 машин прибыли в город в ноябре. Техника закупается в рамках Федеральной программы субсидирования.

Автобусы уже зарегистрированы в ГИБДД и заработали на городских маршрутах.

- Сегодня мы получили еще 74 низкопольных автобуса. Стоит отметить, что за счет высокой конкуренции между лизинговыми компаниями нам удалось заключить контракт на их доставку с экономией в 60 млн рублей. В настоящее время разыгран контракт на поставку последней партии, состоящей 70 автобусов, - сообщила Елена Лекомцева.

По информации департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода, автобусы оснащены всем необходимым для перевозки маломобильных пассажиров, детей с колясками и пенсионеров.

Предусмотрены даже специальные места для крепления инвалидных колясок и собак-поводырей. Узлы автобусов и ходовая часть адаптированы к долгим подъемам. Автобусы оснащены кондиционерами, обогревающими воздух в салоне зимой, мониторами и валидаторами для оплаты проезда.

Напомним, 56 новых автобусов для социальных маршрутов Нижнего Новгорода осмотрели 4 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, с мэром города Владимиром Пановым и вице-президентом по развитию продаж «Группы ГАЗ» Николаем Одинцовым.