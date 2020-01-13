2020-01-13T14:37:12+03:00
Происшествия

«Прятался в Дагестане»: 23-летний молодой человек попытался зарезать таксиста из-за любви к его жене

Злоумышленника взяли под стражу спустя неделю
Валерия ГРОМОВА
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23-летний молодой человек попытался зарезать мужа любовницы перед Новым годом23-летний молодой человек попытался зарезать мужа любовницы перед Новым годомФото: "КП" Архив
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Зверское нападение на таксиста произошло в Нижнем Новгороде накануне Нового года. 31 декабря мужчина выехал на заказ и получил несколько ножевых ранений. Как выяснилось позже, нападение на него совершил любовник его жены.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, пострадавший таксист в крови был доставлен в больницу вечером 31 декабря. За несколько часов до этого к нему в машину сел 23-летний молодой человек и попросил отвезти по указанному адресу. На Мещерском бульваре злоумышленников попросил остановить машину, а затем напал на мужчину и сбежал.

К счастью, таксисту удалось выжить – его забрали на скорой помощи и доставили в больницу. Врачи смогли спасти ему жизнь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Во время расследования правоохранители установили, что нападавшим был 23-летний знакомый жены таксиста.

Он попытался спрятаться, но через неделю его задержали на территории Дагестана. Молодому человеку уже предъявили обвинение и заключили под стражу.

Следователи полагают, что он попытался убить таксиста из-за ревности, потому что встречался с его женой. Расследование продолжается, все обстоятельства преступления устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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