Потепление и снег с дождем ожидаются в Нижегородской области в середине января

Первая полноценная рабочая неделя 2020 года в Нижегородской области станет аномально теплой – синоптики обещают, что столбики термометров поднимутся выше нуля. А ближе к среде к этому добавятся снег с дождем.

В понедельник, 13 января, в первой половине дня ожидаются небольшой снег и пасмурное небо. Воздух прогреется до нуля – в прочем, температурными качелями этой зимой никого не удивишь.

Вторник, 14 января, тоже будет снежным и пасмурным. Ветер подует с запада, поэтому температура воздуха будет ощущаться ниже реальной на 5-6 градусов. Ближе к вечеру ожидается около -1 градуса.

В середине рабочей недели воздух снова прогреется до +2, а вечером к снегопаду добавится дождь. Ветер ожидается юго-западный со скоростью порядка шести метров в секунду. К утру четверга в Нижегородской области прогнозируется небольшой дождь и +3 градуса. После обеда осадков не ожидается, а ветер усилится практически до семи метров в секунду.

В пятницу, 17 января, снова пойдет снег. Ветер стихнет и поменяет направление на западное. Примерно такая же погода ожидается и в выходные, только столбики термометров чуть поползут вниз.