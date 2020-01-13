2020-01-13T09:31:36+03:00
Происшествия

Культурно-этнический центр сгорел на Бору в минувшие выходные

Специалисты МЧС уже установили причину возгорания [видео]
Валерия ГРОМОВА
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Огонь и дым от пожара было видно за несколько километровОгонь и дым от пожара было видно за несколько километровФото: СОЦСЕТИ
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- На Бору горит культурно-этнический центр, - сообщили в социальных сетях нижегородцы в воскресенье, 12 января 2020 года. Огонь и дым от пожара было видно за несколько километров. Видео с места происшествия уже опубликовано – его сняли очевидцы происшествия.

Как уточнили «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, звонок с сообщением о возгорании в хозяйственных постройках на улице Луначарского на Бору поступило в 3:49. Пожарные прибыли на место уже через пять минут, еще через 10 огонь был потушен.

К счастью, никто из людей не пострадал. В результате пожара были уничтожены хозпостройки, склад, кухня и юрты на площади 75 квадратных метров. Причину случившегося уже удалось установить.

- Возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Культурно-этнический центр сгорел на Бору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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