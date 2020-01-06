2020-01-06T12:30:51+03:00
Общество

Сочиво и расписные пряники: православные нижегородцы отмечают Сочельник и готовятся к Рождеству

«Комсомолка» выяснила, как будут праздновать Рождество в одной из старейших нижегородских обителей - Крестовоздвиженском женском монастыре
Елена КАРАЛ
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Сочиво и расписные пряники: православные нижегородцы отмечают Сочельник и готовятся к РождествуСочиво и расписные пряники: православные нижегородцы отмечают Сочельник и готовятся к РождествуФото: Елена КАРАЛ
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Православные готовятся к одному из главных христианских праздников – Рождеству Христову. Уже в ночь с 6 на 7 января в храмах состоятся праздничные богослужения, а затем наступят Святки, которые продлятся с 8 по 17 января. В преддверии праздника в Нижегородском Крестовоздвиженском женском монастыре украшается храм и другие помещения.

Как рассказала «Комсомолке» настоятельница обители игуменья Филарета, Рождество – праздник радостный. Его предвкушение начинается уже после первой недели поста, когда звучат рождественские ирмосы.

- «Христос рождается» - поется это песнопение, и уже надвигается радость Рождества. За неделю до праздника мы занимаемся подготовкой помещений, келий, храма. Проводится уборка, чтобы чистота была и в помещениях, и в душах. Перед сочельником, храм украшается елками, которые мы приготовили с Нового года, и они дожидаются своего момента. С этим запахом елей также усиливается радость от приближающегося праздника. Одна из елок украшается игрушками, гирляндами, на улице у нас есть елки, делается вертеп, который тоже украшается гирляндами, - рассказала настоятельница.

В преддверии праздника сестры пекут и расписывают пряники, для детей готовятся рождественские подарки – книжки и сладости.

Сочиво и расписные пряники: православные нижегородцы отмечают Сочельник и готовятся к Рождеству

Сочиво и расписные пряники: православные нижегородцы отмечают Сочельник и готовятся к Рождеству

Стол в Сочельник и праздничная трапеза

Стол в сочельник у православных постный. Накануне Рождества в меню присутствует растительная пища: каши, овощи и фрукты. Если соблюдать пост по всем правилам, то допускается лишь один прием пищи – после вечерни. Во время этой службы на середину храма выносится особая свеча и провозглашается Рождество.

- В конце вечерни в храме выходят со «звездой» – это такая свеча украшенная елочными веточками, цветами, символизирующая Вифлеемскую звезду. Все собираются в центре храма и батюшка поет: «Рождество твое, Христе Боже наш…», и после этого мы входим в Рождество. Все готовятся к службе и праздничной трапезе. Но в этот день, накануне Сочельника, по уставу, как говорится: «до звезды не едят». Некоторые так и поступают. У нас в монастыре, когда мы всю службу отслужили, идем на постную трапезу, - рассказала игуменья Филарета.

Монахини Крестовоздвиженского женского монастыря делают рождественские пряники

Монахини Крестовоздвиженского женского монастыря делают рождественские пряники

Еще в Сочельник готовится особое блюдо – сочиво. Оно представляет собой смесь из пшеницы или риса, в которую добавляется мед, орешки и мак. Сочиво принято готовить два раза в году – накануне Рождества и Крещения.

Рождественская трапеза и финал рождественского поста состоится только 7 января – после праздничной литургии. Однако мясо монахи не едят. В этот день на столе в обители появится запеченная рыба и блюда из молочных продуктов.

Кстати, рождественские подарки получают не только дети, но и сестры. Как отметила настоятельница монастыря, взрослые радуются им не меньше, ведь они тоже - немного дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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