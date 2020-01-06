Нижегородских фермеров приглашают получить бесплатные места на ярмарках-2020

В региональном Минпроме формируют списки ярмарок-2020, которые проводятся в районах области в рамках программы «Покупай нижегородское». Фермеры из области могут получить бесплатные места на этих ярмарках, сообщил источник в региональном минпроме.

В аграрном ведомстве отметили, что ярмарки организуются на территории области постоянно и строятся по принципу поставки продукции напрямую от производителя без наценок. Торговые места аграриям предоставляются бесплатно, что позволяет потребителям приобретать экологически чистые продукты без наценок.

Информация об проводимых мероприятиях будет размещена на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по адресу https://minprom.government-nnov.ru/?id=157281 Для участия необходимо связаться с представителем администрации района, телефон которого будет указан в списке.

Напоминаем, что в настоящее время на площади Горького работает новогодняя ярмарка,в которой принимают участие 20 агропредприятий и фермерских хозяйств. Новогодний торг завершится 8 января наступившего года.