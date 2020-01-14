Нижний Новгород в ожидании морозов: синоптики рассказали о погоде на Крещение

Чуда не будет. По-настоящему зимних морозов, которые обычно приходят на Крещение, синоптики советуют не ждать – по Нижнему Новгороду гуляет теплый циклон, и в ближайшие дни температура воздуха будет держаться выше нуля, а ночью – в слабых минусовых значениях.

Как рассказала «Комсомольской правде» начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева, за последние сутки положительная погодная аномалия превышала норму на 10-15 градусов.

- Это крайне высокие значения. За два дня до Крещения нагрянут оттепели – в четверг и пятницу ожидается до +4 градусов, - подчеркнула она.

Но ближе к крещенским купаниям погода немножко, да порадует нижегородцев легким морозцем. По словам Мокеевой, в ночь с 18 на 19 января столбики термометров покажут от -4 до -8 градусов, а днем – -3 и солнечно. При этом холоднее будет в южных и юго-восточных районах Нижегородской области.

Осадков в Крещение не ожидается, а вот гололедица – да. Днем 19 января нижегородцы увидят солнце.

- Подождем, возможно, морозы придут к Татьяниному дню, ведь для января характерны несколько волн холода. На сегодняшний день холоду Арктики не прорваться под натиском юго-западных ветров, - заявила Мокеева.

КСТАТИ

Идеальный вариант крещенских морозов – температура воздуха в районе -15 градусов ночью и около -8 в дневное время