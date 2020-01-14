2020-01-14T13:47:50+03:00
Общество

Шелковый путь, Моника и Хачапури: Россияне выбирают название для ВСМ Москва — Казань

На сегодняшний день предложены уже порядка ста вариантов
Юлия ИСАЕВА
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Россияне выбирают название для ВСМ Москва — КазаньРоссияне выбирают название для ВСМ Москва — Казань
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Еще в прошлом году Министерство транспорта России совместно с Государственной компанией «Автодор» объявили старт открытого сбора вариантов названия для высокоскоростной магистрали, которая в будущем соединит Москву и Казань. Новая трасса пройдет и через Нижний Новгород и существенно сократит время в пути.

Изначально предлагалось назвать ВСМ «Восток», «Евразия» или «Казань». Но за несколько недель появились варианты поинтереснее – россияне устроили мозговой штурм и предположили почти 100 названий.

Как сообщается в группе «Автодорора» Вконтакте, самым оригинальным вариантом оказалась «Моника» - его придумали по сокращению названий трех крупных городов: Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.

Без интернациональных блюд тоже не обошлось: инициативные жители предложили назвать магистраль «Чак-Чак», «Хачапури» и даже «Эчпочмак». Есть и такие варианты как «Шелковый путь», «Татария», «Народная».

Но самыми популярными пока остаются «Казань», «Восток», «Евразия», «Кама» и «Дружба».

КОНКРЕТНО

Варианты принимаются до сих пор. Все предложения нужно присылать на электронную почту imya-m12@yandex.ru или оставить в комментарии к публикации Вконтакте.

СПРАВКА

ВСМ между Москвой и Казанью планируют построить до 2027 года. Поезда будут вмещать 700 пассажиров и ездить со скоростью до 400 км/ч. Она объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. Состав будет прибывать на вокзал Нижнего Новгорода всего через 2 часа 30 минут после отправления из Москвы. Протяженность магистрали - 794 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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