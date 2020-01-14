2020-01-14T08:54:04+03:00
Общество

Семь купелей откроются в Нижнем Новгороде на Крещение

«Комсомолка» рассказывает, где можно будет искупаться в ночь на 19 января
Юлия ИСАЕВА
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Семь купелей откроются в Нижнем Новгороде на КрещениеСемь купелей откроются в Нижнем Новгороде на КрещениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В ночь на Крещение – с 18 на 19 января 2020 года – жители Нижнего Новгорода смогут искупаться в специально оборудованных купелях. Их будет семь, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автозаводский район

- первое парковое озеро (улица Героя Смирнова)

Канавинский район

- Мещерское озеро (напротив дома №11 по Мещерскому бульвару)

- пляж «Березовая роща» (Сортировка)

Ленинский район

- Силикатное озеро (за зданием №27 на проспекте Ленина)

Советский район

- 2-ое озеро на Щелоковском хуторе

Сормовский район

- парковое озеро (территория стадиона «Труд», бульвар Юбилейный, дом №30)

Нижегородский район

- Гребной канал. Купель там будет открыта напротив парка Победы – она станет центральной в приволжской столице в этом году. Рядом с площадкой установят обогреваемые раздевалки, биотуалеты и мусорные контейнеры, каждый желающий сможет выпить горячего чаю и купить еду.

Купель откроется в 23:00 18 января и закроется в 5:00. В местах массовых купаний будут дежурить сотрудники полиции, бригады спасателей и скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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