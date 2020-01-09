На Нижний Новгород надвигаются метель и ураганный ветер

На Нижний Новгород и Нижегородскую область надвигаются метель и ураганный ветер. Отдельные порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. При этом видимость в это время составит не больше 500 метров. Также на дорогах ожидается накат и гололедица. Соответствующее предупреждение сегодня выпустил ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Такая погода сохранится в регионе до конца дня 9 января, - говорится в сообщении ЦУКС. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно увеличение числа чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи. Также возможны нарушения в работе жилищно-коммунального хозяйства и обрушение слабоукрепленных конструкций. Кроме того, из-за скопления большегрузов и легковых автомобилей возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на федеральных и региональных автотрассах. Причиной этого может стать метель.

Чтобы избежать неприятностей в это время, спасатели советуют плотнее закрывать окна и двери, а также убрать с балконов все вещи, которые может унести потоком ветра. Если метель застигла вас на улице, то стоит укрыться в ближайшем здании. По возможности лучше не пользоваться личными автомобилями и воздержаться от поездок по городу.