Наталья Водянова похвасталась новым домом и добрым предзнаменованием

Наступивший 2020 год уже стал для супермодели Натальи Водяновой годом крутых поворотов – 1 января красавица поделилась с подписчиками радостной новостью о предстоящей свадьбе с миллиардером Антуаном Арно, а в конце новогодних каникул рассказала еще об одном важном событии – переезде в новый дом! Об этом Наталья сообщила на своей странице в Instagram.

- Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом. В елке совершенно случайно обнаружилось гнездышко, и я верю, оно предвещает все хорошее, что случится в НАШЕМ семейном гнездышке! Желаем всем рождественских чудес, крепкого здоровья, счастья и любви, - написала Наталья Водянова.

Подписчики поздравили супермодель с православным Рождеством и восхитились украшенной елкой, игрушки на которой многим напомнили о детстве.

- Это все так трогательно и символично! С Рождеством вашу самую любимую семью, - написала __luna_luce.

- Боже, как же мило!!! С Рождеством вашу прекрасную семью! Любви, счастья и радости в новом доме! – пожелала marika_555.