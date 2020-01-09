2020-01-09T13:21:09+03:00
Звезды

Наталья Водянова похвасталась новым домом и добрым предзнаменованием

В рождественской елке супермодель обнаружила птичье гнездышко
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Наталья Водянова похвасталась новым домом и добрым предзнаменованиемНаталья Водянова похвасталась новым домом и добрым предзнаменованиемФото: СОЦСЕТИ
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Наступивший 2020 год уже стал для супермодели Натальи Водяновой годом крутых поворотов – 1 января красавица поделилась с подписчиками радостной новостью о предстоящей свадьбе с миллиардером Антуаном Арно, а в конце новогодних каникул рассказала еще об одном важном событии – переезде в новый дом! Об этом Наталья сообщила на своей странице в Instagram.

- Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом. В елке совершенно случайно обнаружилось гнездышко, и я верю, оно предвещает все хорошее, что случится в НАШЕМ семейном гнездышке! Желаем всем рождественских чудес, крепкого здоровья, счастья и любви, - написала Наталья Водянова.

Подписчики поздравили супермодель с православным Рождеством и восхитились украшенной елкой, игрушки на которой многим напомнили о детстве.

- Это все так трогательно и символично! С Рождеством вашу самую любимую семью, - написала __luna_luce.

- Боже, как же мило!!! С Рождеством вашу прекрасную семью! Любви, счастья и радости в новом доме! – пожелала marika_555.

natasupernovanatasupernova
A little Christmas blessing This beauty was put up in our new home for Russian Christmas and we discovered had a nest inside the tree(see last picture )apparently it brings good luck to a new home. So so so sweet Wishing you all many blessings for the year ahead and merry Christmas to all the Orthodox people out there Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом В елке совершенно случайно обнаружилось гнездышко(след.стр;)) и я верю, оно предвещает все хорошее что случится в НАШЕМ семейном гнездышке желаем всем Рождественских чудес, крепкого здоровья, счастья и любви
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ИСТОЧНИК KP.RU

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