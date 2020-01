Наталья Водянова похвасталась новым домом и добрым предзнаменованием

A little Christmas blessing This beauty was put up in our new home for Russian Christmas and we discovered had a nest inside the tree(see last picture )apparently it brings good luck to a new home. So so so sweet Wishing you all many blessings for the year ahead and merry Christmas to all the Orthodox people out there Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом В елке совершенно случайно обнаружилось гнездышко(след.стр;)) и я верю, оно предвещает все хорошее что случится в НАШЕМ семейном гнездышке желаем всем Рождественских чудес, крепкого здоровья, счастья и любви