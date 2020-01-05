«После бани вызвал проститутку»: Мордовская мошенница развела 18-летнего нижегородца, мечтавшего об интиме

Сам себе подпортил вечер 18-летний житель Сарова, приехавший в гости к друзьям в Мордовию. Здесь он умудрился попасть на удочку мошенников, причем позвонил он им сам.

- Вечером 4 января молодой человек находился в бане, после которой решил познакомиться с девушкой для оказания ему интимных услуг, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Мордовия. – В интернете он нашел соответствующее объявление и позвонил по указанному номеру. Ему ответила девушка, утверждавшая, что готова с ним встретиться, если он внесет 1,5 тысячи рублей.

Однако, несмотря на все ожидания, красавица так и не появилась. Горящий страстью нижегородец вновь принялся звонить по прежнему номеру.

- Девушка пояснила, что деньги на счет ей не поступили, - рассказывают полицейские. Она объяснила это тем, что сумма платежа слишком маленькая. После этого потерпевший перевел ей еще три тысячи рублей. Эта история повторялась несколько раз. В общей сложности, за вечер он перечислил ей около 17 тысяч рублей.

В конечном итоге, незнакомка обобрала нижегородца до нитки. О чем он сам ей и сообщил.

- Когда у нижегородца закончились деньги, девушка сказала, что не будет с ним встречаться, так как деньги ей так и не пришли, - говорится в сообщении. - Осознав, что стал жертвой мошенников, он вновь позвонил по этому же номеру. Однако на этот раз ему ответил уже мужчина, имитирующий южный акцент. Он пояснил, что девушка, с которой он общался, является его дочерью, и потребовал больше не беспокоить.

Как сообщили сотрудники правоохранительных, абонентский номер, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в Самарской области. В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается.