2020-01-05T15:56:08+03:00
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Нижегородский пенсионер Василий Мясников стал первым победителем программы «Поле чудес» в этом году

В финале он первым назвал слово «камелек»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородский пенсионер Василий Мясников стал первым победителем программы «Поле чудес» в этом году.Нижегородский пенсионер Василий Мясников стал первым победителем программы «Поле чудес» в этом году.Фото: Первый канал
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Нижегородский пенсионер Василий Мясников в первые дни нового года отличился на программе «Поле чудес» на Первом канале. Он не только вышел в финал программы, но и сумел правильно назвать финальное слово, благодаря чему стал первым победителем в этом году. Надо сказать, что нижегородцу везло с самого начала программы: ему дважды выпада «сектор ключ» на барабане, один раз «сектор приз». Однако от обоих подарков он отказался.

- Сейчас я пенсионер. Раньше был строителем, работал на заводе, - рассказал сам 70-летний Василий Мясников. - Я специально отказался от приза, чтобы поиграть подольше и выйти в финал. Благодарю всех, кто мне устроил этот праздник.

Василий Мясников привез на программу музыкальный сюрприз. Фото: Первый канал

Василий Мясников привез на программу музыкальный сюрприз.Фото: Первый канал

И Василий Аркадьевич действительно вышел в финал, блистательно обойдя всех конкурентов. Находясь в первой тройке игроков, он правильно назвал слово «рубленник», а в финале – «камелек». А вот от суперигры он отказался, выбрав в подарок ноутбук и телевизор с интернетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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