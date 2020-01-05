В Нижнем Новгороде ЧОПовцы избили покупателя, нахамившего продавцу

Поход в магазин за алкоголем закончился избиением и задержанием для одного из жителей Сормовского района. Скандальное видео было опубликовано в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

- ЧОПовцы силой скрутили покупателя за грубое слово продавцу, - прокомментировали видео в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Как сообщают сами очевидцы в социальных сетях, сам мужчина живет в соседнем доме. И в магазин просто пришел за покупками. Однако вскоре между ним и продавцом разгорелся конфликт. Вскоре к нему подключились охранники, которые скрутили мужчину и принялись избивать. Это видео вызвало неоднозначную реакцию у нижегородцев.

Поход в магазин за алкоголем закончился избиением.Фото: СОЦСЕТИ

- Да этих чоповцев сажать надо, - возмутился Валерий Иванов.

- Судя по видео, этот чоповец имеет хорошую подготовку. Он мог просто задержать гражданина до приезда полиции, потом по закону его оформить, если у продавцов есть претензии, - предположил Вадим Бацин. - Но после такого мы получим избитого человека, против которого никакого дела не будет возбуждено по причине трусливости этого человека, который, конечно, в полицию не пойдёт.

- На видео сопротивление отсутствует, - прокомментировал Дмитрий Иванов. - Я б засудил этих крепышей, чтоб их по судам в выходной день помотали и они в следующий раз думали о последствиях.