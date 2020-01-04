2020-01-04T17:10:49+03:00
Общество

«Какой заводчик теперь отдаст им щенка?»: 4-месячный ретривер, купленный для ребенка-инвалида, погиб на болоте в Нижнем Новгороде

Часть нижегородцев призывает поскорее подарить семье новую собаку, другие считают, что животным может грозить опасность с такими хозяевами
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Какой заводчик теперь отдаст им щенка?»: 4-месячный ретривер, купленный для ребенка-инвалида, погиб на болоте в Нижнем Новгороде«Какой заводчик теперь отдаст им щенка?»: 4-месячный ретривер, купленный для ребенка-инвалида, погиб на болоте в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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Все новогодние праздники в Нижнем Новгороде искали крохотного щенка ретривера, убежавшего от хозяев. Четырехмесячная малышка по имени Персик пропала в районе Копосово 25 декабря 2019 года. Хозяева расклеивали объявления и публиковали посты в соцсетях, но все было безуспешно.

- Каждый день утром и вечером обходим район, оповестили всех местных собачников, ветлечебницы, приюты, и ничего. Никто ее не видел, не встречал. Очень переживаем за нашу Персика. На улице холодно, она совсем маленькая… Дома дети не находят себе места, мы ее купили специально для них, старший ребенок у нас инвалид с органическим поражением головного мозга, и она стала для него настоящим другом, - написала в социальной сети «ВКонтакте» нижегородка Татьяна Лебедева.

Лишь вечером 3 января о Персике появились новости. Но, увы, неутешительные.

- К сожалению, малышку нашли погибшей. Запуталась поводком на болоте и замерзла, - такая информация была опубликована в паблике «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Публикация вызвала бурные обсуждения в социальной сети. Часть пользователей очень сочувствует семье и призывает заводчиков поделиться еще одним щеночком. Другие же, напротив, считают, что таким безответственным хозяевам не стоит больше заводить собак.

- Очень жаль, может, найдется кто-нибудь из добродушных заводчиков золотистых ретвиверов и подарит ребеночку собачку, - написала Ирина Рихтарик.

- Ирина, чтобы собака опять убежала и умерла? - возразила Саша Леонова.

- Бедный щенок, держать надо крепче. Это не терапевт, а еще несмышленый ребенок. Собака-терапевт, это взрослая обученная собака, которая не убегает, даже если ее отпустить, она всегда рядом и присматривает за хозяином. Малышку очень жаль, - прокомментировала Дарья Матвеева.

- Ребенка очень жаль, но разговоры о сборе денег на новую собаку или просьбы к заводчикам о подарке тут неуместны! Да какой уважающий себя заводчик отдаст своего ребенка таким людям! – возмутилась Ольга Козлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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