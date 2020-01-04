Мокрый снег и гололедица ожидается в Нижегородской области

Погода снова раскачивает температурные качели в Нижегородской области – из-за перепадов температуры на дорогах опять будет образовываться накат и гололедица. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждают нижегородские спасатели.

- 4 января 2020 года в Нижегородской области прогнозируется облачная погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами возможен гололед, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Температура воздуха в ночное время будет составлять 0…-5 градусов Цельсия, а днем может подниматься до +1 градуса. При этом ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду с отдельными порывами до 14 метров в секунду.

Аналогичная погода сохранится и 5 января, а вот 6 и 7 января немного похолодает – до -2…-4 градусов днем и до -4…-9 градусов в ночные часы.