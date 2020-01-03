2020-01-04T11:36:04+03:00
Общество

Нижегородцев возмутили свалки нераспроданных елок

Торговцы оставили деревья прямо на местах елочных базаров в разных районах города
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Нижегородцев возмутили свалки нераспроданных елок. Фото: Вера СУРИКОВАНижегородцев возмутили свалки нераспроданных елок. Фото: Вера СУРИКОВА
Изменить размер текста:

Новый год прошел, и живые елки стали никому не нужны – в разных районах города нижегородцы обнаружили сразу несколько свалок срубленных хвойных деревьев. Фотографиями таких свалок возмущенные горожане поделились в социальных сетях.

- 2 января, улица Шлиссельбургская. Живые елки не нужны! – написала в Facebook Вера Сурикова.

- В Щербинках у рынка та же ситуация – срубленные живые елки валяются ненужные, - прокомментировала Ирина Смыслова.

- В Верхних Печерах на остановке «Поликлиника» аналогичная ситуация. Очень много елок брошено, - сообщил Виталий Ипатов.

- Около рынка «Заречный» на проспекте Ленина валяется много срубленных елок, никому не нужных, заваленных снегом. Зачем рубить такое количество, чтобы потом просто выбросить? Это безобразие, - возмутился анонимный пользователь в социальной сети «ВКонтакте».

Нижегородцы призывают торговцев не бросать елки просто так на улице, а отвозить деревья в зоопарки, где они всегда могут пригодиться, или хотя бы сдавать на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Количество погибших в ДТП в Нижегородской области выросло в 10 раз в первые дни 2020 года
В Нижегородской области на 9,6% увеличилось производство продуктов питания
175 молодых специалистов в сфере АПК получили государственную поддержку в Нижегородской области
ХК «Торпедо» проиграл челябинскому «Трактору»
Семья с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП по вине женщины на «Лексусе»
25 рек и озер планируется расчистить в Нижегородской области
Два человека погибли в ДТП с фурами в Вачском районе
Два новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Нижегородской области в 2020 году
Нижегородская область заняла четвертое место в России по посевам льна
Девять нижегородцев получили травмы при запуске салютов на Новый год 2020
«Рождественская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде
Канатная дорога в Нижнем Новгороде перешла на особый режим работы
ГЖИ провела рейд в Нижегородском районе Нижнего Новгорода
Новогодние квесты пройдут в историческом парке «Россия – моя история»
Свыше 150 участников «Команды правительства» получили назначения на различные посты в 2019 году
Нижегородское минимущество обнаружило аварийные постройки на Стрелке
В Нижегородской области ожидается налипание мокрого снега
В усадьбе Рукавишниковых пройдут новогодние экскурсии
Глеб Никитин поздравил с Новым годом воспитанников школы- интерната № 8
Суд на два месяца арестовал виновника смертельной аварии в Дзержинске
В Нижегородской области завершился сезон охоты с подружейными собаками на боровую дичь