Нижегородцев возмутили свалки нераспроданных елок

Новый год прошел, и живые елки стали никому не нужны – в разных районах города нижегородцы обнаружили сразу несколько свалок срубленных хвойных деревьев. Фотографиями таких свалок возмущенные горожане поделились в социальных сетях.

- 2 января, улица Шлиссельбургская. Живые елки не нужны! – написала в Facebook Вера Сурикова.

- В Щербинках у рынка та же ситуация – срубленные живые елки валяются ненужные, - прокомментировала Ирина Смыслова.

- В Верхних Печерах на остановке «Поликлиника» аналогичная ситуация. Очень много елок брошено, - сообщил Виталий Ипатов.

- Около рынка «Заречный» на проспекте Ленина валяется много срубленных елок, никому не нужных, заваленных снегом. Зачем рубить такое количество, чтобы потом просто выбросить? Это безобразие, - возмутился анонимный пользователь в социальной сети «ВКонтакте».

Нижегородцы призывают торговцев не бросать елки просто так на улице, а отвозить деревья в зоопарки, где они всегда могут пригодиться, или хотя бы сдавать на утилизацию.