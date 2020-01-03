Нижегородцев возмутили свалки нераспроданных елок
Новый год прошел, и живые елки стали никому не нужны – в разных районах города нижегородцы обнаружили сразу несколько свалок срубленных хвойных деревьев. Фотографиями таких свалок возмущенные горожане поделились в социальных сетях.
- 2 января, улица Шлиссельбургская. Живые елки не нужны! – написала в Facebook Вера Сурикова.
- В Щербинках у рынка та же ситуация – срубленные живые елки валяются ненужные, - прокомментировала Ирина Смыслова.
- В Верхних Печерах на остановке «Поликлиника» аналогичная ситуация. Очень много елок брошено, - сообщил Виталий Ипатов.
- Около рынка «Заречный» на проспекте Ленина валяется много срубленных елок, никому не нужных, заваленных снегом. Зачем рубить такое количество, чтобы потом просто выбросить? Это безобразие, - возмутился анонимный пользователь в социальной сети «ВКонтакте».
Нижегородцы призывают торговцев не бросать елки просто так на улице, а отвозить деревья в зоопарки, где они всегда могут пригодиться, или хотя бы сдавать на утилизацию.
ИСТОЧНИК KP.RU