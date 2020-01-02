Торговый центр «Индиго» эвакуировали в Нижнем Новгороде

Сегодня всем нижегородцам, приехавшим за покупками в торговый центр «Индиго», пришлось поволноваться. И все из-за начавшейся эвакуации.

- Объявили, что покупатели должны покинуть торговый центр и отойти, - рассказала на своей странице в фейсбуке нижегородка Анна Вингурт. – После этого приехали пожарные, машин 5-6, две из них с раздвижными лестницами. Затем зашли внутрь несколько пожарных, минут 5-7 что-то внутри смотрели и разрешили заходить.

Причиной стало ложное срабатывание автоматики. ФОТО: Анна Вингурт.

К счастью, ничего серьезного там обнаружено не было. И причина для эвакуации была довольно простая.

На место выезжали несколько пожарных машин. ФОТО: Анна Вингурт.

- Около десяти утра 2 января наши специалисты выехали в торговый центр, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Там произошло ложное срабатывание пожарной автоматики.

Буквально через несколько минут покупателей пустили обратно. ФОТО: Анна Вингурт.

Напомним, ранее по Нижнему Новгороду прокатывались целые волны эвакуаций. К примеру, 31 января 2019 года в городе было эвакуировано сразу несколько торговых центров, школ, больниц и бизнес-центров. Во всех случаях вызовы оказались ложными.