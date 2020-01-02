Группа «Руки вверх» соберет стадион в Нижнем Новгороде 5 сентября

Хорошая новость для всех любителей творчества Сергея Жукова и группы «Руки вверх» (12+) - 5 сентября в 19:00 состоится их концерт на стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщают организаторы.

- В 2020 году гастроли «Руки Вверх!» переходят на новый уровень: Сергей Жуков анонсирует стадионный тур по городам страны. Группа выступит на тех же аренах, где в 2018 году проходил Чемпионат Мира по футболу, - говорится в сообщении. - 5 сентября 2020 года коллектив Сергея Жукова выступит в Нижнем Новгороде на самом большом стадионе, вмещающем 43 тысячи человек.

По словам организаторов, специально для стадионного тура музыканты разрабатывают новое световое, звуковое и визуальное шоу. Стоимость билетов варьируется от 800 рублей до 6 тысяч рублей.

- Я счастливый человек: с каждым годом зрителей на наших концертах становится все больше и больше! Поэтому в новом году мы переходим на новый, стадионный уровень! И приглашаем всех желающих на наши концерты, - сообщил Сергей Жуков. - Вы только подумайте: 43 тысяч человек! 86 тысяч рук! Обещаю: будет круто! Вы запомните это шоу надолго.

Напомним, ранее на стадионе «Нижний Новгород» уже прошли концерты Светланы Лободы и группы «Ленинград». Ради этих концертов в Нижнем Новгороде ограничивали движение вблизи стадиона.