2020-01-01T20:57:01+03:00
Общество

«Снег завезли»: Нижегородцы делятся фотографиями первого настоящего снегопада

Снежная сказка стала лучшим подарком для нижегородцев к Новому году [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородцы делятся фотографиями первого настоящего снегопада. ФОТО: Павел Александрович.Нижегородцы делятся фотографиями первого настоящего снегопада. ФОТО: Павел Александрович.

Этой зимой едва ли не главным дефицитом стал Обычный снег. Вплоть до самого Нового года в Нижегородской области царила осенняя слякоть и плюсовая температура. Однако в канун новогодней ночи снег в Нижнем Новгороде все-таки выпал. Да так, что за одну ночь превратил наш город в настоящее снежное царство.

- Снег завезли, - начали шутить нижегородцы в социальных сетях. – Лучший подарок к Новому году!

В результате, все социальные сети запестрели удивительными по красоте снимками. Были сделаны в разных частях Нижегородской области и во всех районах Нижнего Новгорода. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» отобрала лучшие фотографии.

ФОТО: Светлана Федотова.

ФОТО: Светлана Федотова.

ФОТО: Павел Александрович

ФОТО: Павел Александрович

ФОТО: Кристина Гомозова.

ФОТО: Кристина Гомозова.

ФОТО: Илья Бухаров.

ФОТО: Илья Бухаров.

ФОТО: Илья Бухаров.

ФОТО: Илья Бухаров.

ФОТО: Andre Tr

ФОТО: Andre Tr

ФОТО: Andre Tr

ФОТО: Andre Tr

ИСТОЧНИК KP.RU

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