«Снег завезли»: Нижегородцы делятся фотографиями первого настоящего снегопада

Этой зимой едва ли не главным дефицитом стал Обычный снег. Вплоть до самого Нового года в Нижегородской области царила осенняя слякоть и плюсовая температура. Однако в канун новогодней ночи снег в Нижнем Новгороде все-таки выпал. Да так, что за одну ночь превратил наш город в настоящее снежное царство.

- Снег завезли, - начали шутить нижегородцы в социальных сетях. – Лучший подарок к Новому году!

В результате, все социальные сети запестрели удивительными по красоте снимками. Были сделаны в разных частях Нижегородской области и во всех районах Нижнего Новгорода. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» отобрала лучшие фотографии.