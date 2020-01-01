«Песочный дрифт»: Грузовик с песком перевернулся у Окского съезда в Дзержинске

Первый по-настоящему снежный день в Нижегородской области не обошелся без аварий. Сегодня днем в Дзержинске перевернулся грузовик с песком, который должен был посыпать обледеневшие дороги.

- Утром 1 января 2020 года грузовик «Рено» с песком перевернулся около съезда у Окского путепровода, - рассказали очевидцы происшествия.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. ФОТО: Ольга Начаркина

Официальной информации об этой аварии пока нет. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, сейчас обстоятельства этого происшествия выясняются. Между тем, в социальных сетях жители Дзержинска активно обсуждают это ДТП.

- Теперь там будет не скользко, - прокомментировала эти снимки Darina Iskhakova. - Надеюсь, водитель не пострадал, а машину поставят на колёса, подшаманят и снова на твёрдое покрытие - посыпать улицы.

Во время аварии весь песок рассыпался. ФОТО: Ольга Начаркина.

- Песочный дрифт, - назвал эту аварию Серега Волганов.

- Ну, устал грузовичок, не надо было его 1 января на работу пускать - он устал, - Владимир Невзоров.